IT之家 11 月 23 日消息，小鹏汽车官方今日宣布，近日，X-World 基于小鹏第二代 VLA 研发现实需求，迎来首次重要升级。新一代 X-World 1.6 包含两大重要升级：

其一， 推出构建虚拟城市（Virtual City）的能力 ：让环境仿真深植现实场景，提升环境复现与环境增强能力。模型可在云端构建具备空间与时间记忆的「城市数字分身」，支持回到现实场景任意时空点重跑验证；

其二，大幅提升推理实时性：X-World 实现交互仿真实时化，解决推理效率成本瓶颈，为大规模应用扫平障碍。同时，研发测试人员也可通过方向盘踏板直接驶入模型生成的世界，实时体验 / 评估生成世界。

小鹏汽车表示，上一代 X-World 1.0 属于纯生成式的技术路线，无中生有建立世界。这种思路 fanciness 有余而实用不足。在应用中遇到了很多实际挑战：北京四环桥下路口来回走两趟，桥墩位置出现变化；同一场景只想改变天气，结果红绿灯位置和变绿时机也出现了变化；某城中村窄道通行场景刁钻，靠无中生有很难生成类似场景，而在真实数据上做增强却能制造各种 case..... 研发中的实际痛点和需求都指向一点：真实智驾模型研发中，世界仿真器不只能无中生有，更要具备基于真实世界的场景复现及场景增强能力。

此次升级，X-World 完成结构重建与动态生成的结合：以 3D 高斯、点云或其他时刻走过这段路的视频 / 图片提供静态受控能力，锚定建筑、道路等静态场景元素；由 DiT 生成模型负责动态物体、轨迹、天气光照等可变内容。

在此基础上，研发团队构建了「虚拟城市」—— 通过用户回传的视频在云端持续复现城市记忆，静态受控范围同时覆盖空间与时间两个维度。举个例子，某路段的占道施工持续了半年，虚拟城市可以分别回到施工前、中、后的任意时间点，调用智驾模型在同一地点、同一时刻重跑验证；上一版模型当时处理不好的场景，新版模型可以回去重跑一遍；On-policy RL 在某一时空点同时 rollout 多次，场景一致因此行为可比；现实世界的每个瞬间只发生一次，而 Virtual City 可以在同一时空点上生成平行时空的新故事线。

与行业内以静态场景重建见长的「子弹时间」式路线不同，X-World 1.6 强调的正是这种平行时空能力。随着城市记忆的持续积累，生成轨迹与真实轨迹的差值越来越小，场景复现精度持续提升。

▲ 静态场景的绝对受控，相比现行 X-World 具备更好的场景级复现能力

▲ 基于任意一张「街景图片」，可以生成七路摄像头信息，完成动态场景预测

本次升级的另一个方向，是实时推理优化。X-World 规模性应用落地，需要算推理成本这笔账。On-policy RL 多路 rollout 对环境模型推理 latency 十分敏感，推理性能极易影响训练效率。闭环评测与数据生产，推理吞吐低同样将令应用成本居高不下。

因此，推理效率优化成为 X-World 规模应用的必由之路。小鹏的思路是让推理优化这项研发工作在团队内变得有趣：工程师代替智驾模型在 X-World 中上手开车，发挥聪明才智降低操控延迟，提升游戏体验。转动方向盘、踩下踏板，这套 Harness 不光用以提升效率，也可作为世界模型质检工具交付人类测试员。

为此，团队从 kernel 调度、多卡并行、算子融合到编解码全链路进行了系统性推理优化，在保持高帧率输出的同时，操控延迟也缩短至 426 ms，其综合推理性能达到同类模型的业界最先进水平，相关技术细节已通过技术博客完整公开。X-World 的本次升级解决了自动驾驶仿真落地中的三个核心问题。

第一，提高仿真测试的可信度与可复现性。 过往的闭环仿真中，同一场景无法重现，版本迭代的效果难以严格对比；虚拟城市的时空回溯特性让“同题重考”成为可能，为大规模闭环评估和在线强化学习提供了稳定基准。虚拟城市的概念起源于小鹏 Robotaxi 的研发讨论。智驾模型可以在云端虚拟 Robotaxi ODD 区域内完成各种维度的场景增强，保证云端的充分测试。

第二，低成本规模落地。 智驾模型可在虚拟城市中低成本仿真，便于大规模应用于训练 / 测试 / 数据生产。同时，利用 X-World 也可以在海外的一些数据紧缺的地方补充数据生产。

第三，主动测试长尾场景。闭环仿真中由智驾模型驾驶，车辆动作大多平稳、贴近常见工况，而人类测试员可以在实时驾驶中故意出难题 —— 急转、急刹、钻行等偏离训练分布的操作，这恰恰能检验世界模型能力的真实边界。

IT之家附论文链接如下：