IT之家 11 月 25 日消息，荣耀研发工程师 @荣耀曹工 今日发文，宣布荣耀一碰传更新。据介绍，这次不仅实现了跟 OPPO、vivo、小米、Apple 跨品牌原图文件互传，还打通了影石 Insta360 相机原图直传。

另外，高德地图、百度网盘、腾讯 WorkBuddy、喜马拉雅也正式加入荣耀一碰生态，扫街榜、网盘资料，到 AI 智能体对话、播客书单都能直接一碰传。根据 @荣耀曹工 分享，一碰传已支持 70+ 应用内容，覆盖社交、办公、出行、影音、游戏等。

据IT之家 11 月 11 日报道，荣耀 Magic9 Pro Max、Magic9、Magic9 超能版、WIN2、WIN RT2、WIN Turbo2 新版本已经推送。主要更新点如下：

跨品牌一碰传，支持与 OPPO、vivo、小米一碰传图和视频

延伸阅读

荣耀一碰传基于 NFC 近场通信技术触发传输链路。使用时需在设备上开启一碰传开关，并打开 NFC 与蓝牙，随后将两台设备的顶部轻轻触碰，即可触发传输任务，无需流量、无需扫码或蓝牙配对，也可传输图片、视频、文档等内容。

在跨品牌互传的具体条件上，苹果 iPhone 需下载安装“荣耀互联”应用，OPPO、vivo、小米设备需升级至对应品牌最新 OS 版本，荣耀手机则需通过 OTA 升级支持，具体以其官方公告为准。

此次更新是荣耀 MagicOS 11 持续迭代的一部分。2026 年 9 月 30 日，荣耀公布的 MagicOS 11 十月体验升级内容中已提到，一碰传将支持与 OPPO、vivo、小米手机跨品牌分享且无需安装 App，并计划于 10 月中旬支持 MagicOS 11 产品，具体上线时间依赖 OPPO、vivo、小米侧的升级支持。

跨品牌原图互传的实现与“互传联盟”有关。2026 年 9 月，互传联盟推出“碰一碰互传技术标准”，支持 OPPO、荣耀、vivo 和小米设备互通，该标准集成在各家系统底层，无需额外下载 App。目前加入互传联盟的品牌还包括联想、一加、realme、三星、魅族、中兴、努比亚等。

影石 Insta360 相机方面，目前仅 Insta360 Luna Ultra 支持一碰传，且需要将设备升级至最新版本。

腾讯 WorkBuddy 是面向 AI 办公协同的全场景职场 AI 智能体桌面工作台，面向产品、运营、研发、职能等职场角色，支持一句话下达任务，可自主规划执行多步骤复杂任务，并交付文档、分析报告、PPT 等可直接验收的产物。