IT之家 11 月 25 日消息，神舟二十四号载人飞船发射今日取得圆满成功，航天员乘组顺利进驻“天宫”空间站，中外航天员实现首次“太空握手”。

据央视军事报道，从空间站任务开始，长二 F 火箭和神舟飞船都会采取“双发并行、一主一备”的模式。

中国航天科技集团李喆说：“去年发射神舟二十二号以后，我们紧急完成神舟二十三号的出厂，后面神舟二十四号、神舟二十五号也是提前开展研制。这一次任务，完全恢复了‘打一备一’的任务常态运行模式。”

综合IT之家此前报道，中国载人航天工程办公室 2025 年 11 月 5 日发布消息，因神舟二十号飞船舷窗疑似遭遇空间碎片撞击，原定返回任务被推迟。

北京时间 11 月 25 日 12 时 11 分，在我国酒泉卫星发射中心，神舟二十二号飞船顺利升空，经过 3.5 小时飞行后，顺利抵达中国空间站。这是中国载人航天工程的首次应急发射。

从神舟二十号飞船遇到异常情况，到完成神舟二十二号飞船应急发射，只用了 20 天。

中国载人航天工程总设计师周建平介绍称：“我们有两个应急发射方案，一个是 8.5 天，一个是 16 天。8.5 天是天上发生了必须尽快把航天员接回来的情况，现在空间站处于非常好的状态，航天员住在空间站，安全性非常高，所以我们决定采用 16 天的应急方案。”

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