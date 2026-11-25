IT之家 11 月 25 日消息，据中国载人航天工程办公室消息，在载人飞船与空间站组合体成功交会对接后，神舟二十四号航天员乘组从飞船返回舱顺利进入轨道舱。

北京时间 2026 年 11 月 25 日 14 时 35 分，在轨执行任务的神舟二十三号航天员乘组顺利打开“家门”，欢迎远道而来的 3 名航天员入驻中国空间站，中外航天员实现首次“太空握手”。

这是中国航天史上第 9 次“太空会师”，也是“天宫”首次迎来外籍航天员。随后，6 名航天员合影留念，记录下这一历史性时刻。后续，6 名航天员将在空间站进行在轨轮换。

综合IT之家此前报道，北京时间 11 月 25 日 08 时 18 分 52 秒 460 毫秒，神舟二十四号载人飞船搭乘长征二号 F 遥二十四运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射升空。

神舟二十四号飞行乘组由航天驾驶员汤洪波、航天飞行工程师武毅和载荷专家穆罕默德 · 齐尚 · 阿里三人组成，汤洪波担任指令长。

其中，汤洪波此前已执行过神舟十二号与神舟十七号载人飞行任务，此次飞行将使他成为首位三次到访“天宫”的航天员；武毅来自中国第三批航天员队伍，本次为首次执行飞行任务；巴基斯坦航天员穆罕默德 · 齐尚 · 阿里则将成为首位进入中国空间站的外籍航天员。

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