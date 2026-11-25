IT之家 11 月 25 日消息，京东物流今日发布行业首个 F2B2C（工厂 / 产地到商家 / 渠道到消费者）冷链全场景解决方案，打造全链路智能化、低碳化的冷链供应链网络。

据介绍，京东物流的高品质冷链服务已经覆盖全国超 340 个城市，超过 80% 冷链订单可实现当日、次日达。

IT之家获悉，截至目前，京东物流已在全国运营超过 60 个生鲜、冷冻、冷藏食品温控冷链仓库，总管理面积超 40 万平方米；同时布局医药专仓体系，运营 60 余个药品、医疗企业专用仓库，总管理面积超 60 万平方米。

此外，京东物流成都冷链“智狼”仓今日正式开仓，这是行业首个落地低温“智狼”系统的自动化冷链仓库，在 -20℃ 低温环境下，机器人也可稳定穿梭作业，生鲜冻品从拣选到出库最快仅十余分钟。仓库投用后，冷链商品在四川及周边省份的 36 个城市均可实现最快当日、次日送达。

官方表示，在 -18℃ 冷冻库区，京东物流部署数十台低温版“智狼”机器人，他们在近 8 米高货架、超 40000 个储位之间自主穿梭，完成商品搬运与拣选，推动库区作业效率提升超 3 倍。

京东物流低温版“智狼”机器人采用抗低温材料、自研低温控制器，并匹配自纠偏算法，应用非接触式无线供电、环境主动防御等技术，保障设备在低温环境持续稳定运行。