IT之家 11 月 25 日消息，工信部发布第 414 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，新一代小米 SU7 Ultra 完成申报。

本次申报的小米 SU7 Ultra 属于高性能纯电动轿车，车身提供多种尺寸规格，车长区间为 5086mm - 5315mm，车宽为 1970mm 或 2014mm，车高为 1465mm 或 1509mm，轴距固定为 3000mm，额定载客人数为 5 人或 2 人。

IT之家注意到，该车采用三电机四驱布局，前电机峰值功率 288kW，左右后电机峰值功率均为 425kW，系统综合最大功率达 1138kW，对应的最高车速为 318km/h。电池方面，车辆搭载由宁德时代供应的三元锂离子电池，其中单体生产企业为宁德时代（江苏）新能源科技有限公司，总成生产企业为宁德时代（河南）新能源科技有限公司。

轮胎规格提供两种可选，分别为 265/35ZR21 / 305/30ZR21、295/30ZR21 / 325/30ZR21，适配高性能定位。同时，车辆配备博世汽车部件（苏州）有限公司生产的 ESP10 型号 ABS 防抱死制动系统，全系标配汽车事件数据记录系统（EDR），并支持选装 ETC 车载装置。

外观方面，小米 SU7 Ultra 提供丰富的选装项，包括不同样式的前舱盖、前车标、车身拉花、车顶、后视镜、尾部拖车钩安装孔、翼子板装饰件、电动尾翼、侧裙装饰件、前后保险杠、轮辋样式、制动钳颜色等，用户可根据需求定制车辆外观细节。

以下为汽车参数详情：

▲ 纯电版