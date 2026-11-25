IT之家 11 月 25 日消息，工信部发布第 414 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，极狐阿尔法 T5 换电式纯电动多用途乘用车完成申报。

IT之家注意到，本次申报的极狐阿尔法 T5 为定位纯电多用途乘用车的 SUV 产品，由北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司生产制造，注册及生产地址均位于镇江市丹徒区上党镇北汽大道 1 号。外观尺寸方面，车辆长宽高分别为 4760mm、1936mm、1650mm，轴距为 2845mm，前轮距与后轮距均为 1640mm，采用 2 轴设计，前悬 / 后悬分别为 991mm、924mm，接近角与离去角为 17/21 度，整备质量 2005kg，总质量 2455kg，额定载客 5 人，最高车速可达 180km/h。

动力与储能配置上，该车搭载湖南中车时代电驱科技有限公司生产的 TZ220XY410 型号驱动电机，额定功率为 73kW，峰值功率达 227kW；储能装置采用宁德时代（江苏）新能源科技有限公司提供总成、宁德时代新能源科技股份有限公司提供单体的磷酸铁锂蓄电池，底盘结构为承载式车身，配备 NBC 型号 ABS 防抱死制动系统，由拿森智能科技（浙江）股份有限公司生产，轮胎规格提供 235/50R19、235/55R18 两种选项。

选装与附加配置方面，该车型可选择不同样式的轮辋造型、不同颜色的卡钳样式，销售阶段可依据国家相关部门规定实行车电分离的换电销售模式，同时可选装 ETC 车载装置，全系配备汽车事件数据记录系统（EDR）。

以下为汽车参数详情：

▲ 极狐阿尔法 T5 换电版