IT之家 11 月 26 日消息，由《碧蓝航线》开发商蛮啾网络打造的幻想大世界 RPG《蓝色星原：旅谣》将于 11 月 26 日 10:00 正式开启公测，登陆 PC、iOS、安卓、鸿蒙与 PS5 平台。

该作由上海蛮啾网络科技有限公司研发并运营，采用 Unity 引擎开发，背景音乐有川井宪次、西木康智等作曲家参与。海外发行方面，日服由蛮啾网络与悠星联合发行，韩服由 NEXON 代理，东南亚地区由 PlayPark 负责。

故事舞台为幻想大陆普罗米利亚。玩家扮演“星临者”重返这片土地，在灾变后秩序失衡的世界中游历，追寻散落于天地间的星光传说。

与常见的开放世界产品不同，本作不设强制线性流程，探索解谜、动作战斗与家园经营之间的切换由玩家自行安排。

核心玩法围绕幻想生物“奇波”展开（IT之家注：奇波为本作中对幻想生物的统称）。目前游戏内已实装两百余种奇波，不同物种拥有各自的生态习性与地域亚种。

奇波可上场参战并释放技能，也能化为飞行、水上骑乘载具，用于跨越地形或破解环境机关，还可派驻家园牧场承担种植、采集与生产。

官方信息显示，游戏全球预约量已突破 2500 万，预约里程碑奖励包含常驻角色“艾妮丝”、限定奇波“星彩 · 浮云”等。

在此前的“旅迹测试”中，开发组重做了奇波对战机制与捕捉动画，取消捕捉时的强制暂停，并对家园经营与养成线做了减负调整。