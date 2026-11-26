IT之家 11 月 26 日消息，密码管理服务商 1Password 昨日（11 月 25 日）披露安全事件，公司于 11 月 19 日发现有攻击者利用一名员工的公司 GitHub 账户，进入了公司后端系统，并获取了部分客户数据。

公司调查时发现，该员工账户存在未经授权访问的迹象。攻击者不仅复制了机密源代码，还利用这个账户部署恶意代码，用来提取客户记录。

IT之家查询公开资料，攻击者访问了以下内容：

客户用于登录 1Password 的姓名和电子邮件地址

账户和用户标识符，以及账户创建时间和上次登录时间

公钥

安全远程密码协议参数（1Password 表示此参数不能用于账户访问）

用于邀请、配置和账户恢复的电子邮件链接中的 token

其他与 1Password 内部架构相关的非机密帐户数据，例如版本数字标识符和文件数字标识符。

1Password 的源代码，1Password 声称其中不包含客户数据或用户密钥。

1Password 声称需要访问其 CI / CD 系统，该系统包含服务正常运行所需的基础设施相关密钥。

1Password 强调，客户的密码库、库内内容及相关安全密钥均未受影响。公司已通知信息被泄露的用户，但具体通知了多少人，目前尚未公布。

事件发生后，1Password 已采取以下措施：

停用被盗用的 GitHub 账户。

撤销或更换可能已泄露的凭证。

加长邀请和恢复流程使用的验证码。

公司称，所有服务运行正常，没有发现客户账户被劫持的迹象。