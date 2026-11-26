IT之家 11 月 26 日消息，爱奇艺 11 月 25 日发布公告，已收到纳斯达克上市资格部门于 2026 年 11 月 25 日发出的书面通知（简称“通知”），指出公司未遵守《纳斯达克上市规则》（“上市规则”）中 1.00 美元的最低买入价要求。

根据爱奇艺上市证券自 2026 年 10 月 14 日至 2026 年 11 月 24 日的收盘买入价，该公司在此期间未达到上市规则第 5450 (a)(1) 条所规定的最低买入价要求。

爱奇艺表示，该通知属于纳斯达克上市规则规定的标准程序性文件，仅用于告知存在某些缺陷，并不会导致该公司的相关 ADS 立即被摘牌或停止交易。目前，爱奇艺的 ADS 仍会以现有的代码在纳斯达克全球精选市场继续挂牌交易。

爱奇艺表示，收到该通知并不会影响公司的业务运营，也不会对其向美国证券交易委员会提交报告的义务产生任何影响。

爱奇艺目前正在评估各种可行方案，以维持其上市地位，并重新符合纳斯达克的持续上市要求。

截至IT之家发文，爱奇艺收盘股价为 0.505 美元（现汇率约合 3.4 元人民币），总市值 4.87 亿美元（现汇率约合 32.52 亿元人民币）。

爱奇艺 11 月 16 日公布了截至 2026 年 9 月 30 日的第三季度未审计财报。