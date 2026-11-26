IT之家 11 月 26 日消息，长城汽车董事长魏建军今日（11 月 26 日）在广东珠海与格力电器董事长董明珠会面。

据蓝鲸新闻报道，魏建军表示，汽车本是家庭大件财产，但是如今贬值速度已到了离谱的程度，不少车企缺现金流，只能靠降价、压榨供应商硬撑，陷入恶性循环。

董明珠称年轻人容易被舆论忽悠，作为制造者，必须清楚生命才是第一位。董明珠还表示有些产业害虫该灭就灭。

另据新浪科技报道，魏建军指出，目前很多汽车企业只是为了流动而活着，实际上都在亏损着卖，长城还是尽可能地在追求一个健康的状态。

董明珠则表示，汽车绝对不能是快消品。她说，作为制造者，必须清醒地认识到，对消费者而言，安全是最重要的。

两人在参观中，谈及企业人才流动问题，两人都表示企业在实践中培育人才非常不容易，培养 10 多年的人才被轻易挖走，对企业来讲是很严重的损失。

在陪同魏建军参观格力技校时，董明珠表示，技校本来就不该受歧视，“这是我从骨子里想要做的一件事”。

谈到对孩子们的培养，她说，首先要树立正确的人生观 —— 人活着的意义到底是什么？董明珠透露，每个月的大课，由她本人来讲。此外，还会请一些军人、科学家来讲课。

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