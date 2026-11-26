感谢IT之家网友 不一样的体验 的线索投递！
IT之家 11 月 26 日消息，根据国家发展改革委消息，11 月 12 日国内成品油价格调整以来，国际市场原油价格震荡下行后近日又有所回升，本次调价的前 10 个工作日平均价格低于上次调价前 10 个工作日平均价格。根据国际市场油价变化情况，自 11 月 26 日 24 时起，国内汽、柴油（标准品）价格每吨分别下调 440 元、425 元。
IT之家附各省区市和中心城市汽、柴油最高零售价格如下：
全国平均来看：92 号汽油降低 0.35 元，95 号汽油降低 0.37 元，0 号柴油降低 0.36 元。按照油箱容量为 50L 的家用轿车为例，加满一箱 92 号汽油将节省 17.5 元。
IT之家汇总今年（2026 年）国内油价调整如下：
|92 号汽油
|调整幅度（元 / 升）
|调整后价格（元 / 升）
|1 月 6 日
|-
|6.78
|1 月 20 日
|↑0.07
|6.85
|2 月 3 日
|↑0.16
|7.01
|2 月 24 日
|↑0.14
|7.15
|3 月 9 日
|↑0.55
|7.70
|3 月 23 日
|↑0.91
|8.61
|4 月 7 日
|↑0.33
|8.94
|4 月 21 日
|↓0.44
|8.50
|5 月 8 日
|↑0.25
|8.75
|5 月 21 日
|↑0.06
|8.81
|6 月 4 日
|↓0.41
|8.40
|6 月 18 日
|↓0.40
|8.00
|7 月 3 日
|↓0.75
|7.25
|7 月 17 日
|↑0.24
|7.49
|7 月 31 日
|↑0.54
|8.03
|8 月 14 日
|↓0.18
|7.85
|8 月 28 日
|↑0.29
|8.14
|9 月 11 日
|↑0.20
|8.34
|9 月 24 日
|↑0.31
|8.65
|10 月 15 日
|-
|8.65
|10 月 29 日
|↑0.27
|8.92
|11 月 12 日
|↓0.51
|8.41
|11 月 26 日
|↓0.35
|8.06
|95 号汽油
|调整幅度（元 / 升）
|调整后价格（元 / 升）
|1 月 6 日
|-
|7.21
|1 月 20 日
|↑0.07
|7.28
|2 月 3 日
|↑0.17
|7.45
|2 月 24 日
|↑0.15
|7.60
|3 月 9 日
|↑0.58
|8.18
|3 月 23 日
|↑0.96
|9.14
|4 月 7 日
|↑0.35
|9.49
|4 月 21 日
|↓0.46
|9.03
|5 月 8 日
|↑0.27
|9.30
|5 月 21 日
|↑0.06
|9.36
|6 月 4 日
|↓0.44
|8.92
|6 月 18 日
|↓0.43
|8.49
|7 月 3 日
|↓0.79
|7.70
|7 月 17 日
|↑0.25
|7.95
|7 月 31 日
|↑0.57
|8.52
|8 月 14 日
|↓0.19
|8.33
|8 月 28 日
|↑0.31
|8.64
|9 月 11 日
|↑0.22
|8.86
|9 月 24 日
|↑0.33
|9.19
|10 月 15 日
|-
|9.19
|10 月 29 日
|↑0.29
|9.48
|11 月 12 日
|↓0.54
|8.94
|11 月 26 日
|↓0.37
|8.57