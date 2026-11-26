IT之家 11 月 26 日消息，小鹏宣布，明天，小鹏集团将带着最新的物理 AI 科技登陆 2026 广州国际车展，小鹏 IRON 机器人首次上岗接待。

IT之家附官方公布亮点：

小鹏 IRON 机器人首次上岗 ，多台机器人在现场接待、导购、导览，用户可以直接和 IRON 近距离互动

小鹏 P7 全新车色发布

MONA L03 永劫无间痛车展出

MONA L05、MONA L03 新套装亮相

2026 年 11 月 27 日–12 月 6 日，小鹏汽车将在中国进出口商品交易会展馆 D 区 2 楼 17.2 馆 17203 展位展出。

在昨日举行的「Origin 原点」2026 小鹏科技日活动中，小鹏集团董事长、CEO 何小鹏宣布，小鹏高阶通用人形机器人 IRON 将于 2027 年第一季度开始实习，将作为导购率先进入小鹏国内的门店实习。此外，小鹏 IRON 未来将解锁更多能力，进入更多场景进行工作。

小鹏 IRON 正在进入上市准备的最后阶段，计划 2027 年 1 月进入硬件量产，2027 年第二季度正式对外发布。何小鹏还展望了未来的人形机器人商业模式，表示将来一定会有软件订阅、Token 订阅的收费模型，让 IRON 可以不断学习新的技能。