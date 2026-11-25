IT之家 11 月 25 日现场消息，在今日的「Origin 原点」2026 小鹏科技日活动中，小鹏高阶通用人形机器人 IRON 真机走上舞台，再次展示了自然步伐，并与小鹏集团董事长、CEO 何小鹏同台对话。

“第一次站在两千多人的舞台上，我确实有点紧张。不过你们肯定看不出来，毕竟，我目前还没有脸红这个功能。”IRON 全程无需人工遥控，能够自主观察、理解、思考并与人实时互动。

谈及未来，IRON 也有自己的期待：“不是一个炫技的展品，而是要做能走进生活、有智慧的伙伴。”

何小鹏表示，未来，IRON 将逐步走进门店、工作场地等真实场景，在与人类的交流、协作中不断学习和成长。

何小鹏介绍，IRON 是行业最拟人的人形机器人，身高 170cm，重量 62kg，和一个成年人的身材是非常接近的，是在沟通运动交互中间最舒适、没有压力的身高体重。

IT之家在发布会现场了解到，IRON 全身拥有 76 个自由度，是行业平均的两倍以上。

最外层是皮肤，甚至可以有自己的品牌，用户可以给他命名，放在胸口的名牌上。

下层是肌肉，这是行业首个全包覆的柔性肌肉， 可以分区调节弹性 ，模拟人体不同部位，比如说臀部的软度，不同地方的硬度。

再往里是骨骼，IRON 使用了高强度钢和镁铝合金骨骼，让姿态轻盈、续航耐久、强度更高。

不光有接近人类的外形，IRON 还有敏锐的感知能力，搭载 3D 视觉 +720° 全景环境感知系统，配合 9 个麦克风实现精准声源定位；全身拥有 1500 多个触觉感知点，核心区域触觉覆盖率超 80%，能够感知摩擦、滑移等细微变化，为未来走进真实工作场景打下基础。

IRON 搭载全栈自研 1:1 仿人灵巧手，拥有 21 个手指关节，支持 33 类灵活操作，能够完成捏、转、拨、搓、拧、推、插、扣等动作。双手温度控制在 25℃ 至 40℃，让人机接触更有温度。

IRON 通过腰髋部 9 个自由度协同控制，实现更贴近人类的运动姿态。转身时先扭腰、再转身，落座时先屈膝、再调整重心，让每个动作更加流畅、自然。

IRON 基于数亿帧人体动作数据训练，行走时可自主调整步态，脚步声低于 55 分贝。配合机器人专属仿生静稳鞋，还能完成上下坡、上下楼梯等动作，进一步提升真实场景中的运动与环境适应能力。

安全方面，小鹏 IRON 人形机器人实现了多项安全提升：

心理安全：采用仿人设计与柔软包覆，全身表面温度控制在 25℃ 至 40℃，让人机接触更自然、更有亲和力。

本体安全： IRON 搭载行业量产首发的固态电池 ，能量密度超 300Wh/kg，相较于传统锂电池，在重量不变的情况下电量提升 30%；具备双路通讯冗余、碰撞不撒手、失稳平衡控制、屈膝软倒及摔倒后自检能力。

交互安全：小鹏 IRON 与工业级机器人不同，它知轻重、懂分寸、更安全。支持精准接触力控制、毫秒级防夹保护及行人保护版 AEB， 最快 1 秒内紧急刹停，并配备三种独立急停方式 。

隐私安全：从芯片、模型到操作系统全栈自研，配备端侧专属安全密钥，实现全链路数据保护。

品质安全：出厂前须通过 1000+ 项车规级整机测试，腿足、灵巧手等关键部位经历超千万次测试，保障长期稳定运行。

除此之外，IRON 搭载小鹏人形机器人多模态理解与具身表达系统 IRON VLM，结合 Face ID、声纹记忆及超强上下文能力，不仅能识别用户身份，还能理解表情、语气背后的情绪。通过 3D 头部曲面显示呈现表情，配合有情绪、有语调的声音及自然肢体动作，让互动不再只是机械问答，还支持数十种语言交流。

IRON 还能够记住过往对话与个人偏好，随着相处不断调整称呼和互动方式，让每次交流都更贴合用户习惯。

小鹏 IRON 具备 7×24 小时全天候工作能力，可自主排程、跨岗位服务、自动补能，并通过软硬件 OTA 持续进化。IRON 可按日程自主切换导购、迎宾、内训师、安保等岗位，7×24 小时持续提供服务，未来还有望承担节假日值守工作。

IRON 支持语音、App 建立任务清单，按日程自主工作；到陌生地点走一遍就能自主建图，电量不足时自动充电，充电 20 分钟可工作 1.5 小时。遇到异常还能主动上报、请求支援。

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