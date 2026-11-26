IT之家 11 月 26 日消息，索尼 2026 年 12 月 PlayStation Plus 一档会免游戏阵容现已正式公布，分别为《托尼霍克职业滑板 3+4 跨世代版》PS4/PS5 版、《龙珠：超宇宙 2》PS4/PS5 版等，玩家可以在 12 月 1 日至 1 月 4 日领取。

《托尼霍克职业滑板 3+4 跨世代版》

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游戏价格：390 港币（IT之家注：现汇率约合 332.2 元人民币）

《托尼霍克职业滑板 3+4》是由 Iron Galaxy 开发、动视发行的经典极限运动滑板游戏重制合集，于 2025 年正式推出。本次会免的跨世代版同时包含 PS4 与 PS5 两个版本，让不同世代主机的玩家都能畅享高清重制与流畅帧率带来的街头滑板体验。

本作对系列游戏中备受赞誉的第三代与第四代作品进行了全面升级，不仅完整保留了爽快流畅的连招手感与震撼耳膜的经典配乐，还加入了更多滑板手阵容、全新设计的滑板公园以及更炫酷的特技动作。玩家可以在场地中重温限时挑战、收集目标与高难度连段的街机快感，也能在自由滑行中不断磨练技巧。

《龙珠：超宇宙 2》

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游戏价格：149 港币（现汇率约合 126.9 元人民币）

《龙珠：超宇宙 2》是由 Dimps 开发、万代南梦宫发行的动作角色扮演格斗游戏。本作承袭并大幅拓展了前作的世界观，玩家将化身“时空巡逻员”穿梭于《龙珠》系列的各个经典时间线，修复被神秘敌人篡改的历史，亲身参与并改写无数热血名场面。

游戏采用高速爽快的 3D 立体空中格斗机制，玩家可拜孙悟空、贝吉塔等经典角色为师，学习海量必杀技与觉醒技，搭配丰富的服饰与技能打造独一无二的战斗流派。

除了单人剧情与平行任务外，游戏还拥有丰富的在线联机模式，支持与世界各地的玩家展开史诗级对战，或组队参加袭击头目战，共同对抗邪恶强敌。

《Hello Neighbor》（港服）

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游戏价格：238 港币（现汇率约合 202.7 元人民币）

本作是由 Dynamic Pixels 开发、tinyBuild 发行的第一人称潜行恐怖解谜游戏，最初于 2017 年底发售，后续登陆 PS4 与 PS5 平台（支持 PS5 Pro 增强）。

游戏故事发生在一座宁静的美式郊区小镇，玩家察觉街对面行为诡异的邻居彼得森先生似乎在地下室藏匿着不可告人的秘密，于是决定冒险潜入他的家中，通过搜寻道具与破解机关，一步步揭开地下室深处的真相。

本作最核心的特色在于具备动态学习能力的 AI 系统：邻居会持续观察并记住玩家的行动习惯，进而采取针对性反制，例如在玩家频繁翻越的窗户下放置捕熊陷阱、在常用通道布置障碍，或在追逐过程中寻找捷径拦截，使每一次潜入都充满变数与紧张感。

《失忆症：地堡》（美服）

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游戏价格：24.99 美元（现汇率约合 166.9 元人民币）

《失忆症：地堡》是由《失忆症》系列及《SOMA》原班人马 Frictional Games 开发并发行第一人称生存恐怖游戏，游戏背景设定在第一次世界大战时期一座荒凉阴暗的地下防空地堡中，玩家扮演法国士兵亨利 · 克莱门特，孤身被困于黑暗深处，而左轮手枪的弹巢里最初仅剩一颗子弹。

与系列前作不同，本作采用半开放式沙盒世界设计，鼓励玩家自由探索、实验并以自己的方式破解难题、寻找逃生之路。

同时，本作融入了随机化要素，地堡中潜伏着一个无处不在的致命威胁，它会对玩家的每一次移动和发出的声响做出不可预测的动态反应。玩家必须不惜一切代价维持照明，在黑暗中搜刮匮乏的物资、制作工具，并谨慎使用会发出嘈杂声响的手摇手电筒，玩家所做的每一个决定都将直接影响局势发展与后果。

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