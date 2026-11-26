IT之家 11 月 26 日消息，据韩媒 Digital Today 今日报道，三星电子已敲定半导体 DS 部门后续人事与组织调整方案。此次调整的重点包括：

内存事业部开发组织改由事业部长直接统筹

System LSI 事业部升级销售体系

更换美洲法人与美国生产法人的负责人。

报道称，业界普遍认为，此轮重组主要围绕 AI 内存需求增长、外部客户拓展以及美国生产布局展开。

报道提到，三星电子今日在面向员工的说明会上公布了这些调整。此次调整被视为 11 月 20 日高管人事变动后的延续动作，目的在于配合新管理层重整执行体系：

Hwang Sang-jun 由副社长升任社长，出任内存事业部长；

原美洲法人 DSA 负责人 Jo Sang-yeon 由副社长升任社长，转任 System LSI 事业部长；

Lee Jong-myeong 则由副社长升任社长，出任 DS 部门首席技术官（CTO）兼半导体研究所所长。

此前兼任内存事业部长的全英铉代表理事兼 DS 部门负责人（副会长）曾表示，今后将把重心放在晶圆代工等未来业务的强化上。此次组织调整也体现出这一方向：内存事业部转向事业部长直接统筹的开发体制，System LSI 通过升级销售体系强化外部接单能力，晶圆代工业务则围绕美国生产据点进行整顿。

在内存业务方面，三星电子决定取消“内存开发负责人”岗位。原先归属该岗位管理的 DRAM 开发室、Flash 开发室和解决方案开发室，今后将直接向事业部长汇报。Hwang Sang-jun 在升任内存事业部长后，仍将兼任 DRAM 开发室室长。

业界认为，随着汇报层级减少，内存事业部将形成由同一负责人统筹业务与研发的决策机制，从而加快 HBM 等下一代产品的推进速度。

IT之家从报道获悉，三星电子还在解决方案开发室下新设“逻辑开发团队”。该团队旨在提升下一代 DRAM 竞争力，并加强 NAND Flash 与解决方案相关产品、技术之间的协同，通过整合三大领域的研发能力提升整体联动效应。

这一举措被视为三星电子有意加大力度，争取更多客户采用其 Exynos 移动处理器以及根据客户需求定制的专用系统芯片的信号。