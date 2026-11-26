IT之家 11 月 26 日消息，育碧现已发布《雷曼：传奇再叙》游戏剧情预告片，同步宣布游戏开启预购，本作将于 12 月 3 日发售，以 Steam 国区为例，游戏标准版定价为 168 元，豪华版定价为 208 元，IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/4084710/%E9%9B%B7%E6%9B%BC%E4%BC%A0%E5%A5%87%E5%86%8D%E5%8F%99/?l=schinese）。

公开信息显示，本作是经典横版平台动作游戏《雷曼：传奇》的重制版，游戏在保留原作核心玩法与关卡设计的基础上，对画面表现和内容进行升级，支持 4K 超清画质，新增收藏品与限定奖励，以带来更适合现代平台的游玩体验。

《雷曼：传奇再叙》重磅回归，再度奉上经典传奇横版闯关玩法，带来全新剧情转折、专属全新领域、功夫脚，以及扩容升级的原声配乐。你将在氛围感十足的音乐关卡中，跟随节拍同步每一个动作；乘上巨龙翱翔于各个壮阔的世界；探索碎梦林地中一片神秘的全新领域。你可以孤身开启冒险，也能邀请好友开启至多四人的本地多人模式，尽情畅享欢乐混战；更能体验人气游玩模式「功夫脚」，全面升级，趣味加倍。

IT之家附本作 PC 版配置要求如下：

项目 最低 推荐 2K 4K 特效设定 1080P，60FPS 1080P，60FPS 2K，60FPS 4K，60FPS CPU 英特尔酷睿 i3-8100 AMD 锐龙 3 3100 英特尔酷睿 i5-8400 AMD 锐龙 5 3600 英特尔酷睿 i5-8400 AMD 锐龙 5 3600 英特尔酷睿 i5-9400 AMD 锐龙 5 3600 GPU 英伟达 GTX 1660（6GB） AMD Radeon RX 5500 XT（4GB） 英特尔 Arc A580（8GB） 英伟达 RTX 3070（8GB） AMD Radeon RX 5700（8GB） 英特尔 Arc A750（8GB） 英伟达 RTX 3070（8GB） AMD Radeon RX 6750 XT（12GB） 英特尔 Arc B580（12GB） 英伟达 RTX 4080（16GB） AMD Radeon RX 7900 XTX（24GB） 内存 8GB（双通道） 16GB（双通道） 系统 Windows 10（64 位） Windows 11（64 位） 存储空间 33GB

游戏图赏：

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