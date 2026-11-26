IT之家 11 月 26 日消息，Valve 已面向 Steam Frame 无线 VR 头显的 Beta 通道推送 SteamOS 0.5.11，该版本为官方候选构建版本（release candidate），并将 SteamVR 同步升级至 2.19.5。

据IT之家此前报道，Valve 于 2026 年 9 月 14 日正式发售 Steam Frame 头显，起售价 1,059 美元（IT之家注：现汇率约合 7,072 元人民币），主打 PC 串流与骁龙 8 Gen 3 独立运行的双线体验（Valve 工程师解读 Steam Frame VR 头显：兼顾串流与独立运行，存储涨价推高产品定价）。用户可在头显 " 设置 ">" 系统 ">" 系统更新通道 " 中切换至 Beta 通道获取本次更新。

本次更新的核心改动如下：

透视 / 房间视图（Camera Pass Through / Room View）— PC 串流

PC 端色度键（chroma key）设置从 " 摄像头 " 板块迁移至 " 游玩区域 " 板块（环境选项下方），且仅在未运行 VR 游戏时生效。

未运行 VR 游戏时的 " 键出内容 "（Key Content）模式不再强制开启房间视图；房间视图开关恢复为 " 是否替换背景环境 "，使其行为与游戏内一致，可作用于 Aurora 背景、仪表盘等界面。

新增主机端逐应用色度键设置，可根据不同游戏内容选择最佳键出颜色、模式与阈值。

使用 " 键出内容 " 模式时新增提示：该模式强制开启摄像头，会增加功耗。

修复色度键串流时 SGSR 注视点锐化被禁用的问题，并修复切换房间视图时偶发的键出颜色闪烁。

修复仪表盘在切换房间视图前偶发不渲染的问题。

透视 / 房间视图 — 通用

修复房间视图导致眩光的若干情形。

优化串流解码性能，支持更高的默认串流分辨率。

通用

改善用户几乎静止时的头显追踪稳定性。

VR 游戏持续运行且头显闲置时，进一步降低功耗。

从 PC 串流 VR 游戏时，若未设置游玩空间将弹出引导。

操作系统

修复低功耗状态下的充电问题。

修复切换刷新率时偶发黑屏的问题。

RDP 远程会话现可正确显示窗口边框。

开发者

关闭性能评估叠加层时，头显内的通用性能叠加层也一并关闭。

官方同时提示，若在使用该候选版时遇到问题，请勿在公告回复中反馈，应前往 Steam Frame 问题反馈论坛提交 Bug。该版本仍在 Beta 通道测试，正式版推送时间尚未公布。