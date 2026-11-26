IT之家 11 月 26 日消息，OpenAI 本月 24 日再度抛出一项重要数学成果，宣称其已证明矩阵乘法指数 ω 恰好为 9/4。该企业已在今年 10 月证得 ω≤9/4，此次则证得 ω≥9/4，从而得到 ω=9/4。

矩阵乘法指数 ω 描述的是：当 n 足够大时，两个 n×n 矩阵相乘最优算法所需算术运算次数随 n 增长的渐进幂指数；更严格地说，ω 是所有可达复杂度指数的下确界。

矩阵乘法应用广泛，在机器学习、图像处理等领域都可以找到其身影。ω 不仅刻画矩阵乘法理论算法在渐进意义下的最优指数，也与其它一系列重要复杂度问题相关。

若 OpenAI 的证明无误，则：

对任意 X＞9/4，存在一种矩阵乘法算法及常数 C X ＞0，使得对所有充分大的 n ，其算术运算次数不超过 C x · n x ；

对任意 Y＜9/4，不存在一种矩阵乘法算法及常数 C Y ＞0，使得对所有充分大的 n，其算术运算次数不超过 C Y · nY。

需要注意的是，ω 是一个渐进量，对应着矩阵规模趋于无穷大时的结果。实际应用中还受到常数因子、内存访问、并行计算、硬件结构等因素影响。

参考

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