OpenAI 奥尔特曼：面对 AI，数学家们起初会觉得“我们完蛋了”，最终却还是接受现实

IT之家 10 月 23 日消息，据《商业内幕》今天（23 日）报道，近日，在斯坦福大学，OpenAI CEO 萨姆 · 奥尔特曼面向台下数百名担忧未来职业前景的学生发表演讲。

奥尔特曼认为，面对 AI 大举进军数学研究领域，数学家经历了类似“哀悼”的几个阶段。起初是难以置信，随后陷入痛苦。“第一天，大家的反应大概是：‘我们完蛋了，数学这个领域也完了。’‘还是去劝研究生转专业吧。’”

接着，痛苦转化成了愤怒。“到了第三天，大家可能开始觉得：‘OpenAI 这么干实在太过分了。’”

按照奥尔特曼的描述，到了第五天，数学家开始接受现实：在数学研究和证明工作中，AI 正成为不可或缺的工具。“我们看到很多人开始觉得，‘我今后作为数学家的职业道路会有所不同，但希望能比以前更好。’”

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IT之家从报道中获悉，奥尔特曼对数学界前景的乐观判断，与部分数学家对这场根本性变革的看法形成鲜明反差。

今年 9 月，OpenAI 突然宣布，其 AI 模型攻克了纳维 — 斯托克斯方程涉及的著名数学难题。自 19 世纪以来，数学界最杰出的学者一直未能解决这一问题。

OpenAI 的声明引发多位知名数学家的愤怒。纽约大学和 Anthropic 的两名研究人员指责 OpenAI 利用他们与 AI 的聊天记录数据帮助破解难题。另有数学家抱怨，即便 AI 真的找到了解法，也没有展示推导过程，留给人类数学家的工作只剩下验证结果，远不如亲自解题令人兴奋。

风波还未结束，新的争议又出现了。加州理工学院的一群本科生担心 AI 迅速改变数学研究，希望跟上技术发展的步伐，于是发起了一场“数学马拉松”竞赛，鼓励参赛者借助 AI 攻克长期未解的数学难题。

超过 700 名学者随后联名发表公开信，批评比赛助长 AI 生成的垃圾内容，OpenAI 因此退出赞助。主办方此后修改了比赛规则，比赛计划于 11 月举行。

近期，加州大学洛杉矶分校教授陶哲轩也直言，数学研究的“浪漫时代”结束了。不少顶尖数学家开始改变工作方式，从独立攻克难题转向验证 AI 给出的解答。本月，OpenAI 又宣称解决了 700 多道数学问题。陶哲轩对此感叹：“有些东西正在失去。”

站在争论另一边的奥尔特曼则对 AI 带来的变革持乐观态度。谈及企业因 AI 而调整员工结构的问题，奥尔特曼回应称，自己不认为 AI 会造成就业大灾难。然而，相比其他学科和行业，数学界受到 AI 冲击的速度明显更快。“我认为，我们从未见过一个领域如此迅速地经历这一整套变化。”