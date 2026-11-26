IT之家 11 月 26 日现场消息，在今晚的 2026 华为乾崑生态大会上，华为智能汽车解决方案 BU CEO 靳玉志登台发表主题演讲。他重申，华为乾崑智驾 HUAWEI ADS 5 为自动驾驶而来。

据IT之家此前报道，去年 11 月，在华为乾崑生态大会上，靳玉志宣布：华为乾崑智驾 ADS 高速 L3 解决方案的商用之路即将启程，并公开了华为乾崑智驾 ADS 的 L3 专属人机交互页面。

今年 4 月 23 日晚，华为乾崑智驾 ADS 5 正式发布。算法层面，华为发布了面向自动驾驶的 AI 智能体 WEWA 2.0 架构。该架构在云端引入 Multi-Agent 博弈技术与在线强化学习机制；在车端应用了安全风险场技术进行实时安全评估，并通过 Driving Agent 模块完成出行任务的策略优化。

华为官方曾表示，华为乾崑智驾 ADS 4 Max / Pro / SE 升级到华为乾崑智驾 ADS 5 Max / Pro / SE 对应版本，不存在硬件限制。

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