华为官网公布乾崑智驾 ADS 5 各版本配置能力差异，Max 独占漫游巡航辅助 RCA、车位到车位等功能

IT之家 10 月 22 日消息，华为乾崑智能汽车解决方案迎来更新，公开了华为乾崑智驾 ADS 5 各版本的差异。
IT之家整理华为乾崑智驾 ADS 5 各版本配置及对应核心功能如下：
硬件配置
华为乾崑智驾 ADS 5
|ADS Max
|ADS Pro
|ADS SE
|激光雷达
|896 线双光路图像级激光雷达
|舱内激光视觉 Limera
|—
|摄像头
|11 个
|11 个
|10 个
|毫米波雷达
|3 个 / 5 个（含 1 套分布式毫米波雷达）
|3 个
|3 个
|高精度固态激光雷达
|0 / 3 个 / 4 个
|—
|—
|超声波雷达
|12 个
|12 个
|12 个
核心功能
华为乾崑智驾 ADS 5
|ADS Max
|ADS Pro
|ADS SE
|核心功能
|六维安全
|六维安全
|基础安全
|高速领航辅助 NCA
|高速领航辅助 NCA
|高速领航辅助 NCA
|城区领航辅助 NCA
|城区领航辅助 NCA
|城区车道巡航辅助 LCC
|园区领航辅助 NCA
|园区领航辅助 NCA
|泊车辅助
|漫游巡航辅助 RCA
|泊车辅助
|—
|车位到车位
|—
|—
|泊车辅助
|—
|—
据IT之家此前报道，在今年 4 月 23 日晚，华为乾崑智驾 ADS 5 正式发布。算法层面，华为发布了面向自动驾驶的 AI 智能体 WEWA 2.0 架构。该架构在云端引入 Multi-Agent 博弈技术与在线强化学习机制；在车端应用了安全风险场技术进行实时安全评估，并通过 Driving Agent 模块完成出行任务的策略优化。
华为官方曾表示，华为乾崑智驾 ADS 4 Max / Pro / SE 升级到华为乾崑智驾 ADS 5 Max / Pro / SE 对应版本，不存在硬件限制。