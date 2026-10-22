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华为官网公布乾崑智驾 ADS 5 各版本配置能力差异，Max 独占漫游巡航辅助 RCA、车位到车位等功能

2026/10/22 23:31:28 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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IT之家 10 月 22 日消息，华为乾崑智能汽车解决方案迎来更新，公开了华为乾崑智驾 ADS 5 各版本的差异。

IT之家整理华为乾崑智驾 ADS 5 各版本配置及对应核心功能如下：

硬件配置

华为乾崑智驾 ADS 5


ADS MaxADS ProADS SE
激光雷达 896 线双光路图像级激光雷达舱内激光视觉 Limera
摄像头11 个11 个10 个
毫米波雷达3 个 / 5 个（含 1 套分布式毫米波雷达3 个3 个
高精度固态激光雷达 0 / 3 个 / 4 个
超声波雷达12 个12 个12 个

核心功能

华为乾崑智驾 ADS 5


ADS MaxADS ProADS SE
核心功能六维安全六维安全基础安全
高速领航辅助 NCA高速领航辅助 NCA高速领航辅助 NCA
城区领航辅助 NCA 城区领航辅助 NCA城区车道巡航辅助 LCC
园区领航辅助 NCA 园区领航辅助 NCA泊车辅助
漫游巡航辅助 RCA泊车辅助
车位到车位
泊车辅助

据IT之家此前报道，在今年 4 月 23 日晚，华为乾崑智驾 ADS 5 正式发布。算法层面，华为发布了面向自动驾驶的 AI 智能体 WEWA 2.0 架构。该架构在云端引入 Multi-Agent 博弈技术与在线强化学习机制；在车端应用了安全风险场技术进行实时安全评估，并通过 Driving Agent 模块完成出行任务的策略优化。

华为官方曾表示，华为乾崑智驾 ADS 4 Max / Pro / SE 升级到华为乾崑智驾 ADS 5 Max / Pro / SE 对应版本，不存在硬件限制。

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关键词：华为乾崑智驾HUAWEI ADS 5HUAWEI ADS Max

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