IT之家 11 月 26 日消息，蔚来乐道汽车今日宣布，11 月 26 日，乐道 L90 正式达成 7 万台交付。

蔚来乐道 L90 于 2025 年 7 月 31 日上市，整车购买价格为 26.58 万元起，采用租电方案则是 17.98 万元起。按此计算，这款车型用时近 16 个月完成了 7 万台交付。

据IT之家此前报道，2026 款乐道 L90 于今年 4 月上市，整车购买价格依旧为 26.58 万元起、电池租用方式购买 17.98 万元起。

2026 款乐道 L90 沿用家族式设计风格，除岩脊棕、辰辉银、云曦金、静岳黑、雪峰白、凝夜紫外，本次新增「银辉紫霄」和「紫韵金晖」两款全新双色车身设计；采用瞭望塔式激光雷达布局，外后视镜配有智能辅助驾驶小蓝灯。新车尺寸为 5145×1998×1786mm、轴距 3110mm。

2026 款乐道 L90 还首次搭载蔚来世界模型，全场景领航辅助升级为点到点全域领航辅助，覆盖高速、城市快速路、城区、停车场和补能全场景。

2026 款乐道 L90 采用全域 900V 高压架构，SOC 10-80% 充电约 25 分钟，能够兼容蔚来的第三 / 第四代换电站，3 分钟可完成电池更换，CLTC 综合工况续航 600km。