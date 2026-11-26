IT之家 11 月 26 日消息，根据 Counterpoint Research 最新发布的美国市场监测报告，2026 年第三季度（7 — 9 月），美国智能手机整体出货量同比下降 9%。全球存储芯片供应紧张、物料成本上升，对安卓阵营尤其是低端机型造成明显挤压，而苹果凭借较强韧性，将市场份额推高至 57%。

来源：Counterpoint Research 2026 年第三季度市场监测（由于四舍五入，百分比总和可能不等于 100%）

Counterpoint Research 高级分析师 Emily Herbert 表示：零部件成本上升对美国智能手机市场产生了重大影响，存储价格上涨对安卓低端市场打击最大。在这一价格段，OEM 厂商在不提高售价或削减出货量的前提下，几乎没有空间消化更高的物料清单成本。

报告显示，苹果是本季度美国市场唯一出货量未下滑的主要 OEM，市场份额从去年同期的 50% 提升至 57%，同比上升 7 个百分点；相比今年第二季度的 54% 也有所提升。

三星排名第二，市场份额为 25%，高于去年同期的 24%，但低于今年第二季度的 30%。Counterpoint 指出，三星依靠旗舰 Galaxy S、Z 系列与入门级 Galaxy A 系列的组合布局，分散了存储成本上涨带来的冲击，表现优于多数安卓竞品。

摩托罗拉受到冲击最为明显，市场份额从去年同期的 12% 降至 8%，同比下滑 4 个百分点。该品牌第二季度曾实现出货量同比增长，但以低端产品为主的阵容受到存储成本挤压，增长势头被逆转。

谷歌 Pixel 11 系列的发布带动了其销量回升，市场份额由第二季度的 3% 升至约 6%，但仍低于去年同期的 7%，同比小幅下滑。苹果、三星、摩托罗拉、谷歌四家厂商合计占据约 97% 的市场份额，其余品牌合计仅占约 3%，美国智能手机市场集中度进一步提升。

Counterpoint Research 高级分析师 Maurice Klaehne 补充道：通常第四季度受假日促销和新一代 iPhone 完整季度销售带动，是美国智能手机市场表现最强劲的季度。但预计存储成本将维持高位，Android 与 iOS 设备的建议零售价上涨趋势已基本确定，今年美国运营商在假日季促销活动中可能会更加谨慎。

IT之家注意到，Counterpoint 美国渠道份额追踪数据显示，2026 年第三季度，美国三大运营商渠道智能手机销量同比下降 4%，预计第四季度销售表现也将保持疲软。消费者倾向于等待最优惠的促销节点下单，甚至持续观望，今年假日销售周期将与往年大不相同。