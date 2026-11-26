IT之家 11 月 26 日消息，据华尔街日报于当地时间 11 月 25 日报道，资本集团（Capital Group）投资组合经理卡尔 · 卡瓦贾（Carl Kawaja）回忆了他与马斯克就特斯拉存储芯片问题进行的一次交谈。

卡瓦贾称，马斯克表示他曾向三星提出长期芯片（IT之家注：根据原报道上下文，此处指存储芯片）采购承诺，结果三星会长李在镕却回答说，其他所有人都在向他提供同样的条件，你还能拿出什么别的筹码？

而当马斯克随后提出为三星的新芯片工厂提供融资担保时，李在镕的回答依然是：其他所有人都在向他提供同样的条件，你还能拿出什么别的筹码？

资本集团和三星拒绝置评。特斯拉未回应置评请求。

报道还提到，芯片买家正长期驻守在韩国，希望讨好三星和 SK 海力士。科技行业高管表示，一些人工智能巨头甚至将员工直接派驻在三星芯片制造工厂周边的住宅里，以便每天上门盯梢并确保交付按计划推进。

豪华汽车制造商 Karma Automotive 的首席执行官马奎斯 · 麦卡蒙（Marques McCammon）在过去六个月里四次飞往韩国，与一家主要存储芯片供应商会面，以至于他现在在首尔都有了一家最喜欢的烤肉店。

麦卡蒙表示，虽然存储芯片供应商愿意洽谈，但一到敲定价格和交货日期时就变得含糊其辞：“出于礼貌，他们会抽出时间见面，但要做出决定非常困难。”