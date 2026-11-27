IT之家 11 月 27 日消息，科技媒体 TechPowerUp 昨日（11 月 26 日）发布博文，报道称英伟达 GeForce 621.40 WHQL 驱动（11 月 24 日推送）在修复固态硬盘异常写入问题后，却又引入新的 Bug，部分用户又发现，安装该版本后出现了黑屏、显示器无信号以及屏幕闪烁等新故障。

根据英伟达官方反馈论坛的用户回帖，一名 RTX 5060 显卡用户表示，安装 621.40 驱动后，显示器立即失去信号，且此后每次开机都会出现同样情况。该用户最终不得不将驱动回滚至 621.24 版本，才恢复正常显示。

另一名使用 RTX 5080 显卡、并连接多台显示器的用户则称，在扩展桌面模式下，主显示器会反复自动开启和关闭。该用户回滚至 617.42 版本后，问题得到解决。此外，还有多名用户报告出现随机黑屏和屏幕闪烁。目前，英伟达尚未正式承认这些问题，因此尚难以判断受影响用户的范围究竟有多大。IT之家附上相关截图如下：

值得注意的是，固态硬盘写入问题在 621.40 驱动中似乎确实得到改善。该反馈帖中的多名用户确认，异常写入现象已经消失。不过，仍有用户指出，FrameView SDK 服务在一天内写入了约 36 GB 数据；据称，卸载 NVIDIA 应用后，相关写入行为也随之消失。