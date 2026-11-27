IT之家 11 月 27 日消息，谷歌宣布，自 2027 年 3 月 1 日起，被认定为“交易者”（Trader）的 Google Play 开发者，需要在应用商店公开展示电话号码和实体地址。

该政策旨在配合欧盟《数字服务法》（DSA）及英国相关法规实施，但 Google 选择将信息公开范围扩大至全球，而非仅限于欧洲地区。

谷歌表示，所有活跃的 Google Play 开发者在 2027 年 2 月 1 日之前，通过 Play Console 声明自己是否属于交易者，无论其应用面向哪个国家或地区分发。

谷歌对“交易者”的定义主要涉及商业活动，包括通过付费应用、应用内购买或广告获得收入的开发者。如果开发者以个人爱好为目的开发应用，且没有商业性质，通常可以申报为非交易者。此外，如果开发者不在欧洲经济区（EEA）或英国分发应用，也可以申报为非交易者。

根据 Google 官方帮助文档，个人开发者账号如果被认定为交易者，需要提供用于公开展示的联系电话和地址。从 2027 年 3 月 1 日起，全球用户都可以在 Google Play 上看到相关联系信息。对于组织账号，Google 也要求提供经过验证的联系方式。

这一规定引发了独立开发者对个人隐私的担忧。Google 不接受邮政信箱（P.O. Box）作为开发者付款资料中的地址，因此没有独立办公场所的个人开发者，可能需要公开自己的家庭住址，或者额外租用商业地址、使用注册代理服务来满足要求。

部分独立开发者已经对此表达不满。有开发者表示，为了避免向全球用户公开家庭住址，甚至考虑专门租用办公场所。韩国媒体 The Elec 也报道了相关隐私争议。

相比之下，苹果采取了不同的信息公开方式。IT之家注意到，苹果仅在适用法规的欧洲地区展示开发者的交易者信息，并允许开发者在提供能够证明邮政信箱与实际住址关联的收据或账单后，使用邮政信箱作为公开地址。

谷歌表示，此次调整是为了配合 Google Play 在欧洲经济区和英国向在线市场模式转型，并确保相关消费者保护信息得到展示。不过，欧盟《数字服务法》要求平台核实交易者身份及联系方式，并向相关消费者披露信息，并未要求将这些资料向全球用户公开。