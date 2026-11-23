IT之家 11 月 23 日消息，据科技媒体 Android Authority 今天报道，谷歌推出的新版 Noto 3D Emoji 原本将为 Android 带来全新视觉体验，但许多用户对其 6GB 内存、10GB 存储要求感到困惑。

IT之家从原报道获悉，谷歌员工 Mishaal Rahman 对此表示，这套 3D 表情的占用空间不到 220MB，这虽然比旧版 2D Emoji 的 3MB 占用大得多，但远远没有 10GB。

至于商店页面为何会列出 3GB 内存、10GB 存储的要求，这实际上是 Google Play 服务自动下载字体的安全措施。要求设备至少有 10GB 存储空间，是为了避免下载过程让存储空间本就接近满载的设备陷入容量不足；而 6GB 内存的门槛，是为了确保内存较小的手机能够保持流畅运行。

此外，这套字体也不会被整体加载到内存中。Android 只会按需调用当前屏幕上需要显示的 Emoji，从而将内存占用控制在较低水平。出厂时已经预装这套字体的手机，也不需要再通过后台下载。

此外用户是否拥有选择权也值得关注。谷歌在支持页面确认，符合条件的手机在连接 Wi-Fi 并充电时，会自动下载这套 3D Emoji，但并未提及用户能否拒绝下载，或者继续使用旧版设计。