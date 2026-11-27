IT之家 11 月 27 日消息，在最新一期 Power On 播客节目中，彭博社的马克 · 古尔曼（Mark Gurman）透露，苹果内部正在推进 Project J312 项目，定位巨型可折叠 iPad，展开后内屏尺寸达到 19~20 英寸，上市后售价介于 3,000 美元至 5,000 美元（IT之家注：现汇率约合 20,025 元至 33,375 元人民币）之间。

外观方面，古尔曼形容是“一个没有外屏的巨型 iPhone Duo”，预估设备不会设置外部辅助屏幕，整体形态将更接近一块可对折的大屏平板。

定位方面，古尔曼称苹果并不打算把它定位为面向普通消费者的常规 iPad，而更可能瞄准创意工作者、专业人士，以及追求超大屏幕和便携性兼顾的高端用户。

发售方面，消息称苹果最初曾希望在 2027 年发布该设备，随后将目标推迟至 2028 年，如今时间表又进一步滑向 2029 年前后。售价方面，该产品预估介于 3,000 美元至 5,000 美元（现汇率约合 20,025 元至 33,375 元人民币）之间，将成为苹果旗下最昂贵的平板类设备。

研发进展方面，古尔曼指出，成本过高、屏幕制造良率不足，以及设备可能过于笨重，都是苹果需要克服的障碍。系统方面，苹果目前仍在 macOS、iPadOS，以及一个全新操作系统平台之间进行权衡。