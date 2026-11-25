IT之家 11 月 25 日消息，iPad 早已用上和 Mac 同源的 Apple Silicon 芯片，很多用户都希望苹果能允许直接在平板上运行 macOS，摆脱目前 iPadOS 不够顺手的窗口管理。而触屏版 MacBook Pro 的推出，也让苹果过去“不做设备融合”的说辞说服力下降。

彭博社马克 · 古尔曼在播客问答中透露，苹果内部确实已经实现 iPad 运行 macOS，但大家不必期待它很快对外发布。

IT之家注意到，随着 iPad 硬件性能持续变强，配套系统功能追赶得比较吃力：iPadOS 26 才正式加入完整窗口功能，但这套界面相比 macOS 依旧生硬，这也是很多用户期盼 macOS 登陆 iPad 的原因。

古尔曼表示：苹果内部很早就有可以跑 macOS 的 iPad 样机，得益于 iPad 与 Mac 统一的 Apple Silicon 底层架构，技术上具备测试条件。不过他核实后确认，目前没有立项把 macOS 改造为面向普通消费者、可以在 iPad 上公开使用的版本，短期不会落地。

苹果的路线依旧是持续零散迭代 iPadOS，一点点补齐功能、拉近和 Mac 的能力差距，而不是两套系统完全合并。

同时，传闻已久的超大折叠 iPad 项目（代号 Project J312）还在开发。古尔曼对这款产品很看好：它是 19 至 20 英寸的折叠 iPad，形态类似放大版的 iPhone Duo，外屏位置没有副屏。

但该项目不确定性很高：原定时间从 2027–2028 推迟到了 2029 年，成本、良率问题随时可能让项目直接被砍掉。如果最终能够上市，定价预计在 3,000 到 5,000 美元（IT之家注：现汇率约合 20,035 到 33,391 元人民币）区间。