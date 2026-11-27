IT之家 11 月 27 日现场消息，在今天的 2026 广州国际车展上，奇瑞全新瑞虎 8 PLUS 迎来全球首秀。

新车定位“新电感大家庭 SUV”，全球首创 5 度电 HEV，拥有同级唯一 5.1kWh 大电池，喊出了“1 度电是工具，5 度电是生活”的口号。

另外，全新瑞虎 8 PLUS 还采用新中式雅韵设计，辅以 5+2 座灵动大空间；搭载猎鹰 700 高阶辅助驾驶 + 激光雷达，支持城市 NOA 功能。

外观方面，全新瑞虎 8 PLUS 采用了最新设计语言，配备了大尺寸的直瀑式格栅。侧面配备了传统的机械式门把手，尾部采用贯穿设计的尾灯组，并采用双边共两出排气。IT之家附新车实拍如下：

工信部发布第 414 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，奇瑞全新瑞虎 8 PLUS 完成申报。

本次公示共有两款动力版本车型，分别为汽油版全新瑞虎 8 PLUS 与混合动力版全新瑞虎 8 PLUS SHEV。两款车型均定位多用途乘用车，轴距均为 2850mm，支持 5 座、7 座两种座椅布局，轮胎规格提供 235/55R18、235/50R19、245/45R20 三种选择。

汽油版车型车身尺寸为长 4862mm、宽 1927mm、高 1752/1758mm，搭载型号为 SQRF4J16C 的 1.6T 发动机，排量 1598ml，额定功率 147kW，最大净功率 140kW，最高车速 192km/h。该车整备质量为 1595/1665/1715kg，总质量 2120/2320kg；5 座布局下油耗申报值为 7.10L/100km，7 座布局下为 7.35L/100km。

混合动力版全新瑞虎 8 PLUS SHEV 车身尺寸为长 4870mm、宽 1927mm、高 1752/1758mm，搭载型号为 SQRH4J15 的 1.5L 发动机，排量 1499ml，提供 110 千瓦和 115 千瓦两种功率，最高车速同样为 192km/h。该车配备由湖北亿纬动力提供的磷酸铁锂蓄电池，不可外接充电，WLTC 工况燃料消耗量为 5.40L/100km。5 座版本整备质量 1790kg、总质量 2300kg；7 座版本整备质量 1845kg、总质量 2500kg。

第二十四届广州国际汽车展览会专题