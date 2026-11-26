IT之家 11 月 26 日消息，保时捷的 Sonderwunsch 定制部门昨日在广州发布了 911 GT3 Tribute to 911 GT1，纪念 911 GT1 在中国首个获国际汽联（FIA）认证的永久性赛道夺冠 30 周年，该车将亮相广州车展。

该项目由保时捷中国发起并主导，与 Sonderwunsch、Style Porsche 以及 Studio F. A. Porsche 合作，历时一年半打磨细节。最终成品把一场特定的比赛、一套特定的涂装和一枚特定的徽标，融进了一台现款 911 GT3。

BPR 珠海 4 小时耐力赛是 1996 年 BPR 国际耐力 GT 系列赛的收官之战。埃马纽埃尔 · 科拉尔（Emmanuel Collard）与拉尔夫 · 凯勒纳斯（Ralf Kelleners）驾驶保时捷的 36 号赛车在此夺冠，完成 149 圈，而这一年也正是珠海国际赛车场的开幕之年。

保时捷中国首席运营官菲利普 · 冯 · 维岑多夫（Phillipp von Witzendorff）表示：“三十年前，冠军赛车保时捷 911 GT1 的轰鸣在珠海国际赛车场点燃了中国的赛车梦想。”

他补充说，此后保时捷已将赛车基因“深深扎根”于这个国家。

保时捷的设计师并没有直接照搬 1996 年的涂装，而是在白色车身上手绘了全新的演绎版本，用俱乐部蓝（Club Blue）、捷成蓝（Jebsen Blue）与卫红（Guards Red）交织出全新图案，醒目的 Mobil 1 标志则呼应这个润滑油品牌与保时捷长达三十年的合作。

前机盖上用的是 1996 年 911 GT1 所配的保时捷盾徽，而非现款徽标；尾翼端板上则绘有珠海赛道的轮廓线，把这台车直接与那场胜利的发生地连在一起。

涂装之下是一套未经改动的 911 GT3 动力系统。4.0 升自然吸气水平对置六缸发动机最高转速 9000 转 / 分，最大马力 510 匹，经由七速 PDK 双离合变速箱传至后轮。

保时捷给出的标准车型数据是 0-62 英里（约 99.8 公里） / 小时加速 3.4 秒，极速 193 英里（IT之家注：约 310.6 公里） / 小时，这台致敬版完全保持了这些性能。同样搭载魏斯阿赫套装（Weissach Package）的锻造镁合金轮毂，重新喷涂为缎面 BBS 金色，轮辋边缘配 Brilliantchrome 亮边，呼应 GT1 的经典外观。

后窗装有一块碳纤维盖板，表面为白色，饰以金黑相间的平行四边形图案，这一设计取自为 GT3 RS 开发的 Manthey 套件。后裙上的黑色“Born in Flacht”字样，则点明这台车源自保时捷的赛车基地。

车内，卫红色真皮包裹桶形座椅，白色安全带穿孔与横贯仪表台的白色饰条相衬。这也是 Sonderwunsch 项目首次把门把手与点火开关涂成卫红色，这一细节呼应 1996 年 GT1 的红色内饰部件。碳纤维门槛饰板上还写着一句俏皮话：“Have Fun!”

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