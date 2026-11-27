IT之家 11 月 27 日现场消息，今日广州车展正式拉开帷幕。在本届车展上，东风奕派旗下全新中大型纯电轿车 EP7 迎来首发亮相，该车是全球首款搭载华为乾崑和宁德时代换电的轿跑。

IT之家注意到，东风奕派 EP7 采用了品牌全新的设计语言，整体造型时尚简约。前脸部分，新车配备封闭式前格栅，搭配星环式灯组，视觉效果极具辨识度。前包围设计动感，并集成主动式进气格栅。

车身侧面，EP7 采用溜背式轿跑设计，线条流畅且富有张力。半隐藏式门把手与双五辐轮圈的组合，既降低了风阻，又增添了运动气息，整车风阻系数 0.203。车身尺寸方面，新车长宽高分别为 4910mm、1930mm、1478mm，轴距 2920mm。车尾部分，贯穿式尾灯与前脸星环灯组形成呼应，后包围造型同样凸显运动气质，还支持选装电动尾翼。

动力系统方面，东风奕派 EP7 提供两种动力配置。标准版本搭载由智新科技股份有限公司生产的双电机系统，型号分别为 YS225XYH02 和 TZ225XYH01，最大功率分别为 175 千瓦和 230 千瓦，配备 71.19kWh 电池组，可实现 650km 或 710km 的纯电续航里程。

此外，新车还将推出换电版本，搭载智新科技生产的 TZ225XYH02 单电机，最大功率为 215 千瓦。电池方面，换电版本将采用宁德时代提供的磷酸铁锂电池组，并支持换电模式，为用户提供更加灵活的补能选择。该车未来还会推出续航 1010km 的固态电池版本。

到 2027 年，东风奕派与引望合作，共计推出 3 款新车，包含奕派 EP7。

第二十四届广州国际汽车展览会专题