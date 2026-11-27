IT之家 11 月 27 日现场消息，在 2026 广州车展上，赛力斯集团副总裁、问界汽车 CTO 周林发表了关于 L3 高阶辅助驾驶的演讲。他指出，L3 智驾并非简单的硬件与算法堆砌，而是一套整车级的系统工程。

周林表示，很多人在讨论 L3 时，往往首先想到芯片、雷达或算法。但基于 120 亿公里辅助驾驶里程的大数据分析，只有实现整车一体的 L3 架构设计，才能保障系统的安全、稳定与可靠。

目前，问界的辅助驾驶总里程位居中国市场首位，已超过 120 亿公里。在非节假日期间，其单日平均新增辅助驾驶里程超过 2350 万公里，且这一数据仍在持续攀升。

IT之家此前报道，问界汽车搭载辅助驾驶功能车型 10 月累计行驶里程 18.1 亿公里，相当于绕地球 45,118 圈（数据统计周期：2026 年 10 月 1 日至 2026 年 10 月 31 日）。问界汽车 10 月新增辅助驾驶行驶里程 8.4 亿公里，占比 46.6%，较 2025 年 10 月同比提升 11%。

在产品配置层面，全新一代问界 M9 已全系标配整车一体 L3 架构。数据显示，该车型的辅助驾驶里程占比达到 60%，部分用户的使用占比甚至高达 99%。

在安全表现方面，周林援引近五年的第三方保险数据称，问界汽车的大事故率降低了 94.6%。这一数据意在强调整车架构对提升实际道路安全性的作用。

周林表示：“L3 时代，核心体验就是脱手脱眼，人不需要一直握着方向盘，那在这种情况下，就需要保证绝对的安全。”

他还表示：“L3 特别的一点在于交规符合性，它验的不是车能不能开，而是车的行为守不守规矩：限速、让行、变道等，都得满足法规要求。”

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