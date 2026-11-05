赛力斯康波：面向自动驾驶，问界正布局 L3/L4 级，全新迭代魔方技术平台已支持 L3 架构

IT之家 11 月 5 日消息，赛力斯集团董事、副总裁康波今日发文，分享了自己在 2026 年世界互联网大会乌镇峰会的发言。

据介绍，问界品牌已有超百万辆高端存量车、超百万活跃用户和超百亿公里里程，截至 10 月底，已累计避免可能发生的碰撞超 450 万次。

康波提到，面向自动驾驶新时代，问界正布局 L3/L4 级，全新迭代的魔方技术平台已支持 L3 架构。

据IT之家昨日报道，赛力斯在互动平台表示，L3 级有条件自动驾驶需要满足国家法规标准、产品准入、场景政策与合规验证等多环节的要求。公司积极准备相关工作，具体车型和申报信息请以官方发布为准。

延伸阅读

公开资料显示，康波为赛力斯集团董事、副总裁，长期负责赛力斯与问界品牌的对外技术沟通工作。

康波提到的魔方技术平台，是赛力斯自主打造的整车技术平台，其 2.0 版本于 2025 年 11 月在广州车展正式发布。该平台以 AI 驱动为核心，集成多元动力、舱驾协同、智能底盘、智慧中枢、智能安全、智慧服务六大系统，电子电气架构从“分布式区域控制”升级为“中央车控 + 区域控制”，支持大模型应用及端到端演进，在智慧空间上实现一个平台支持轿车、SUV、MPV、越野等多车型与 B-D 级多尺寸。

按赛力斯官方说法，魔方技术平台 2.0 以 AI 驱动推动平台向整车 L4 级具身智能持续演进。

关于 L3 的落地节奏，工信部组织制定并归口的《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》（GB 44721—2026）强制性国家标准，已由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，拟于 2027 年 7 月 1 日起正式实施。这是国内首部针对 L3 级有条件自动驾驶和 L4 级高度自动驾驶系统的强制性国家标准，适用于搭载相关系统的 M 类和 N 类车辆，不适用于自动泊车系统，并对人机交互、驾驶员接管能力监测、最小风险策略等提出硬性要求。

针对 L3 车型的申报进度，赛力斯于 2026 年 11 月 4 日在投资者互动平台表示，L3 级有条件自动驾驶需要满足国家法规标准、产品准入、场景政策与合规验证等多环节的要求，公司正积极准备相关工作，具体车型和申报信息以官方发布为准。

在产品层面，问界新 M8 搭载华为乾崑智驾 ADS 5，配备包含 4 颗激光雷达在内的 38 个传感器，官方对其智驾能力的表述为“全系标配面向 L3 级自动驾驶的架构设计”，现阶段仍属于辅助驾驶，相关功能需通过 OTA 升级支持或付费开通，驾驶员仍是驾驶行为的完全责任人。

在研发投入上，赛力斯 2025 年研发投入达 125.1 亿元，同比增长 77.4%；截至 2025 年 12 月 31 日，研发人员达 9019 人，占公司总人数比例提升至 41.1%，公司累计获得授权专利 8046 件。