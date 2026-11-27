IT之家 11 月 27 日现场消息，今日在广州车展，宝马新世代 BMW i3 正式上市。继三个月前成都车展发布新世代 BMW iX3 之后，宝马新世代纯电轿车产品正式落地中国市场。新车为长轴距版，共推出三个版本，采用全国统一价模式，即日起开启大定，计划于 2027 年 1 月正式交付。

新世代 BMW i3 分为 30L、40L、50L 三个版本，全国统一售价分别为 24.99 万元、27.99 万元和 31.99 万元。宝马同步调整销售模式，取消小订环节，用户可直接锁单，大定通道同步开启，并设置犹豫期。从下定到交付仅间隔一个多月，大幅缩短用户等待时长。

IT之家注意到，全新宝马 i3 长轴距版外观采用宝马新世代车型设计语言，标志性双肾格栅与焕新演绎的经典四眼大灯融合，构成“数字天使光翼”灯光系统。雷达、摄像头等智驾感知硬件集成于一体式灯组后方，前包围设置主动进气格栅，两侧配有导流槽。新车将提供 9 种车身颜色选择，包括曼岛绿、尤加利绿、勒卡斯泰莱蓝、磨砂空间银、火焰红、空间银、极昼灰、碳黑、矿石白。

车身侧面配备半隐藏式门把手，C 柱搭载发光 M 标识。车尾设计简约，采用横向布局 L 型灯带。

新世代 i3 基于 Neue Klasse 纯电专属平台打造，车身尺寸为 4864×1865×1490mm，轴距 3005mm，加长空间全部用于后排，配备 31L 前备厢及 420L 后备厢。

发布会上，宝马重点介绍了新世代 i3 的“秘密武器”——Heart of Joy（驾控超级大脑）。这是行业内首次将底盘域、动力与控制合二为一的技术突破，将驱动、制动、转向系统与驾驶动态控制集成于单一中央单元，实现毫秒级协同响应。

新世代 i3 搭载的“无感刹停”功能，被宝马称为解决了汽车行业一百多年的痛点。通过驾控超级大脑统筹动力、制动与能量回收，98% 驾驶场景下无需机械制动介入，减速不点头、无顿挫，最高 10 万公里无需更换刹车片。这一功能在拥堵城市路况中尤为实用，极大提升了驾乘舒适性。

新世代 i3 搭载与 Momenta 联合开发的智能驾驶辅助系统，基于本地化大模型，提供 L2 级“点到点”全场景辅助。宝马强调一个核心坚持：智能驾驶可以很聪明，但决策者始终是驾驶员。在智驾模式下，驾驶员依然可以打方向、踩油门，非紧急刹车系统仍会默契配合，不会退出。

宝马在发布会上强调“六边形”均衡理念：不能为了续航妥协操控，也不能为了极致参数妥协安全。新世代 i3 取消传统模组，将电池包融入车身结构，电池更薄、重心更低、车身刚度更高。电池采用圆形钢壳受力更均匀，底部定向泄压、热电分离，能量质控系统实时监控。交付前需完成高于行业标准的充放电循环寿命测试，确保电池持久可靠。

座舱搭载 BMW 首创的 43.3 英寸全景 iDrive 视平线显示系统，配合 17.9 英寸无边框中控屏和 3D 抬头显示，以 " 视觉锥 " 交互理念将关键信息呈现于眼前。车机接入 AI 大模型，支持 BMW AI 个人助理，并兼容 Apple CarPlay 和 HUAWEI HiCar。

动力方面，新世代 i3 基于全域 800V 高压架构打造，搭载第六代 eDrive 单电机电驱系统，电机最大功率 235 千瓦，0-100km/h 加速 4.7 秒，最高时速 200km/h；电池为 108kWh 宁德时代三元锂电池组，CLTC 续航最长 1028km，实测极限续航更达到 1213 公里，创造了 BMW 车型有史以来最长的单次纯电行驶里程纪录。

新世代 BMW i3 展车将在正式上市后陆续到店，消费者可前往体验试驾。

第二十四届广州国际汽车展览会专题