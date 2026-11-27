IT之家 11 月 27 日消息，安徽巢马高铁、淮蚌高铁、淮阜高铁三条线路今日集中开通运营。至此，安徽全省高铁里程突破 3300 公里，覆盖 16 市 44 县。长三角铁路营业里程超过 1.58 万公里，高铁里程突破 8500 公里。

这同时意味着，马鞍山市和县、淮北市濉溪县、蚌埠市固镇县、亳州市蒙城县与利辛县共 5 个县就此告别不通高铁的历史，首次接入长三角高铁网络。三条新线正线合计约 364.5 公里，设计时速均为 350 公里，三线共 10 座新建车站同步启用。

巢马高铁西起巢湖东站，东至马鞍山东站，正线全长约 61 公里，设巢湖东、含山、郑蒲港、马鞍山南、马鞍山东 5 座车站。该线路打通了马鞍山与合肥之间的直达通道，此前两地高铁需绕行安庆、铜陵或经芜湖、南京换乘，耗时超过 1 小时；开通后马鞍山东站至合肥站最快 1 小时 7 分钟可达。线路控制性工程马鞍山长江公铁大桥采用“城市快速路 + 高速铁路 + 预留城际铁路 + 电力管廊”四位一体过江方式，创下世界最大跨度三塔斜拉桥等六项世界纪录。

淮蚌高铁北起淮北北站，向南经淮北、宿州、蚌埠三市接入蚌埠南站，正线全长约 161 公里，设淮北北、淮北西、宿州西、双堆集、固镇南、蚌埠南 6 座车站，桥隧比达 89.9%。该线是国家“八纵八横”高铁网京沪辅助通道的组成部分。开通后，淮北西站至南京南站、上海虹桥站、杭州西站最快分别为 1 小时 37 分钟、3 小时 6 分钟、4 小时 3 分钟，淮北南下高铁出行绕行徐州的历史就此结束。

淮阜高铁东起淮蚌高铁双堆集站，经亳州市蒙城县、利辛县、阜阳市颍泉区接入阜阳西站，正线全长约 142.5 公里，设蒙城、利辛、颍泉北、阜阳西 4 座车站。该线是安徽首条地方主导建设的时速 350 公里高铁。利辛站与蒙城站至合肥站最快分别为 1 小时 26 分钟和 1 小时 15 分钟，阜阳西站至淮北西站最快 1 小时 13 分钟可达。

开通运营初期，巢马高铁、淮蚌高铁、淮阜高铁每日分别开行图定动车组列车 8 列、46 列、18 列，均为跨线动车组列车。铁路部门在三条新线实施灵活折扣、差异化的市场化票价机制。2027 年一季度列车运行图中，铁路部门将适需增加三条高铁的开行密度和通达方向。

三条线路在路网中承担不同的衔接功能。淮蚌高铁在淮北北站连接郑徐高铁，在蚌埠南站连接京沪高铁与合蚌高铁；淮阜高铁在阜阳西站连接京港高铁商合段和郑阜高铁，阜阳西站由此升级为十字型高铁枢纽；巢马高铁在巢湖东站连接合杭高铁，在马鞍山东站连接宁安高铁，向西打通合肥与马鞍山的跨江直达通道，向东经宁安高铁接入南京都市圈。

IT之家注：三条高铁同日建成投用，在长三角铁路建设史上尚属首次。