IT之家 11 月 26 日消息，上铁集团今日宣布，11 月 27 日，安徽巢湖至马鞍山高铁（简称巢马高铁）、淮北至蚌埠高铁（简称淮蚌高铁）、淮北至阜阳高铁（简称淮阜高铁）将集中开通运营，车票自 11 月 26 日 19 时 30 分起对外发售。

IT之家附三条高铁介绍如下：

巢马高铁

巢马高铁西起巢湖东站，向东经马鞍山市含山县、和县、当涂县、经开区等地，东至马鞍山东站，新建正线全长约 61 公里，设计时速 350 公里。

沿线设巢湖东、含山、郑蒲港、马鞍山南、马鞍山东 5 座车站，其中含山、郑蒲港、马鞍山南为新建车站，其余为既有车站。全线设有桥梁 24 座、隧道 6 座，桥隧比达 79.6%。

开通运营初期，铁路部门每日安排开行图定动车组列车 8 列，均为跨线动车组列车。

马鞍山东站、郑蒲港站、含山站至合肥站最快 1 小时 7 分钟、47 分钟、34 分钟可达，打通马鞍山至省会合肥高铁直达通道。

淮蚌高铁

淮蚌高铁北起淮北北站，向南经淮北、宿州、蚌埠三市接入蚌埠南站，新建正线全长约 161 公里，设计时速 350 公里。

沿线设淮北北、淮北西、宿州西、双堆集、固镇南、蚌埠南 6 座车站，其中淮北西、宿州西、双堆集、固镇南为新建车站，其余为既有车站。全线设有桥梁 23 座、隧道 1 座，桥隧比达 89.9%。

开通运营初期，铁路部门每日安排开行图定动车组列车 46 列，均为跨线动车组列车，从淮北西站、宿州西站出发可直达上海、浙江、江苏、皖南皖中等地区多个城市。

淮北西站至南京南站、上海虹桥站、杭州西站最快 1 小时 37 分钟、3 小时 6 分钟、4 小时 3 分钟可达，宿州西站至南京南站、上海虹桥站、杭州西站最快 1 小时 21 分钟、2 小时 49 分钟、3 小时 46 分钟可达，固镇南站、宿州西站、淮北西站至合肥站最快 57 分钟、1 小时 9 分钟、1 小时 26 分钟可达；结束淮北向南高铁出行绕行徐州的历史，径路进一步优化。

淮阜高铁

淮阜高铁东起淮蚌高铁双堆集站，经亳州市蒙城县、利辛县、阜阳市颍泉区接入阜阳西站，新建正线全长约 142.5 公里，设计时速 350 公里。

沿线设蒙城、利辛、颍泉北、阜阳西 4 座车站，其中蒙城、利辛、颍泉北为新建车站，阜阳西为扩建既有车站。全线设有桥梁 14 座，桥梁占比达 88.98%。

开通运营初期，铁路部门每日安排开行图定动车组列车 18 列，均为跨线动车组列车。

利辛站、蒙城站至合肥站最快 1 小时 26 分钟、1 小时 15 分钟可达；阜阳西站、利辛站、蒙城站至淮北西站最快 1 小时 13 分钟、52 分钟、37 分钟可达，阜阳西站、利辛站、蒙城站至蚌埠南站最快 1 小时 11 分钟、50 分钟、35 分钟可达。