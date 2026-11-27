IT之家 11 月 27 日消息，据 Vista 看天下今日报道，海康威视近日下发全员通知，将取消原有的 996（大小周）工作模式，试行新的 965 工作新规。然而该事件却引发大量内部争议。

多位海康威视内部人员直言：“调整后到岗时间提前 30 分钟，午休时间也缩短了 30 分钟，工作日每天多出 1 小时，且早餐、晚餐补贴全没了，每月综合损失近 3,000 元。”

报道还称，就在试行文件下发后，有员工透露部分高管已带头否定新规，直言“工作时间不变，一切照旧”。此举进一步加深了员工们的不满。在不少员工看来，公司推进 965 工作制，本质是“减时不减量”，更深层次的意图在于“变相降本”。

IT之家查询财报获悉，海康威视作为智能物联和安防视频监控领域的龙头企业，2026 年第三季度营业总收入 272.22 亿元，同比增长 13.71%；归母净利润 50.16 亿元，同比增长 36.97%。

海康威视于 3 月 27 日向客户及合作伙伴发布《产品调价公告》，宣布将对部分产品价格进行调整。公告显示，近期全球供应链环境持续波动，内存、PCB、贵金属等核心原材料价格大幅上涨，导致公司产品生产成本显著增加。

今年 6 月，蓝鲸新闻援引知情人士消息称，海康威视已向经销商下发硬盘调价函，自今年 7 月 1 日起，公司硬盘产品价格进行同步上调。