IT之家 11 月 27 日消息，科技媒体 TechPowerUp 今天（11 月 27 日）发布博文，报道称索尼互动娱乐（SIE）获批一项专利，研究一种让玩家在游戏进行中，通过手柄上的专用按键即时切换画质与性能模式的技术。

IT之家查询公开资料，该专利申请编号为 US 2026/0364447 A1，于 2026 年 7 月 22 日提交，美国专利商标局于 11 月 19 日公布。

按照专利描述，玩家今后或许不必反复进入游戏设置菜单，只需按下手柄上的一个专用按键，就能随时切换“画质优先”和“性能优先”等预设方案。

例如，当玩家希望获得更流畅的帧率时，可以一键降低纹理分辨率、过滤效果、着色器等级或抗锯齿设置；当场景较为稳定、希望欣赏更精细画面时，也可以一键恢复更高的画质选项。

在技术实现方面，切换过程并非生硬地直接跳变，会先经过中间数值进行平滑过渡。专利举例称，当抗锯齿从 8 倍 SSAA 调整为 2 倍 SSAA 后，系统可能先切换到 6 倍，甚至在某些示例中，该中间档位会保持约 2 秒，从而减少画面突变带来的不适感。

此外，专利还提出了一种自动调节思路：系统会将当前画面与前一帧画面对比，并把像素变化量化为 0.0 至 1.0 之间的分数。画面越静止，例如菜单界面或过场场景，系统越可能进行较大的画质调整；而在爆炸、追逐、多人混战等画面变化剧烈的场景中，系统则会采取更保守的调整方式，避免影响玩家的视觉体验和操作稳定性。