IT之家 11 月 27 日消息，科技媒体 Android Headline 昨日（11 月 26 日）发布博文，报道称针对 Gemini 网页应用在 Chrome 浏览器中长期占用过高内存的问题，谷歌回应表示相关修复已经上线。

报道称在 Reddit 和 Chromium 问题追踪平台上，多名用户报告 Gemini 标签页的内存占用可达 6.4GB，最高甚至达到 8.4GB。

一份 2025 年 12 月的 Chromium 报告显示，一个未登录的 Gemini 会话内存占用从 100MB 增至 1.3GB，同时页面元素数量达到 85,621 个。另有用户发现，即使只是一段包含 5 条消息并附带 PDF 文件的简短对话，内存占用也会在 15 分钟内从 250MB 增至 900MB。

在实际使用场景下，用户如果在 Chrome 中长时间使用 Gemini 进行资料查询、写作或研究时，电脑可能明显变卡，其他标签页和应用也会受到牵连。

对此谷歌支持团队在 Reddit 社区发布简短回应，表示相关修复已经推出，用户无需手动安装更新或更改设置，并表示用户后续使用过程中如果还出现内存占用异常，可以继续向其反馈。IT之家附上相关截图如下：

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