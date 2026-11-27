IT之家 11 月 27 日消息，据观察者网出行中心报道，11 月 27 日，东风日产销售公司副总经理 @东风日产王骞 在 2026 年广州车展上回应有关“去宁德化”的问题时表示，客户喜欢什么就要给什么，客户没有说过“去宁德化”，东风日产为什么要去？

王骞表示，每家企业都有自己的考虑，可能是成本，可能是供应链策略，他对此表示尊重；但对东风日产来说，更关心客户想要什么：他们更在乎电池安全、品质和可靠性。

王骞表示，宁德时代是全球领先的电池企业，也是很多客户认可的品牌；既然用户喜欢信任，那东风日产就用：哪怕成本高一些，也觉得非常值得。

IT之家注意到，东风日产 NX7 车型今日在广州车展上市，官方指导价 12.99 万元起，叠加上市权益后 11.99 万元起，号称 15 万级最强插混 SUV。

动力方面，东风日产 NX7 全系采用 1.5L 发动机（最大功率 73kW），驱动电机峰值功率 170kW，匹配宁德时代 40.9kWh 磷酸铁锂电池，CLTC 纯电续航 320km，综合续航 1666km，百公里亏电油耗低至 3.75L。

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