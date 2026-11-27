IT之家 11 月 27 日消息，在今天开幕的广州车展上，东风日产 NX7 正式发布上市，同步开启交付，定位“智能零压 SUV”。

新车共推出三款配置，官方指导价 12.99 万元起，叠加上市权益后 11.99 万元起，号称 15 万级最强插混 SUV。

320 Pro 12.99 万元，限时 11.99 万元

320 Max 13.99 万元，限时 12.99 万元

320 Ultra 激光雷达版 14.99 万元，限时 13.99 万元

东风日产表示，公司研发的新能源车型正加速走向海外：N7 已进入菲律宾市场，NX8、NX7 也将先后走向海外。

其车身尺寸为 4785×1932×1665mm，轴距 2815mm，采用 19 英寸轮毂，经过 87 处空气动力学优化后风阻系数为 0.25Cd。

新车全系采用 1.5L 发动机（最大功率 73kW），驱动电机峰值功率 170kW，匹配宁德时代 40.9kWh 磷酸铁锂电池，CLTC 纯电续航 320km，综合续航 1666km，百公里亏电油耗低至 3.75L。

入门级的 320 Pro 核心三电规格与高配车型一致，而 Max 在 Pro 基础上增加 AI 零压云毯座椅 2.0、四座通风加热按摩以及 6.33L 车载冷暖冰箱；Ultra 进一步引入车顶激光雷达与 Momenta R7 世界模型，支持城市 NOA 与高速 NOA，并赠送该智驾系统终身使用权。

智能座舱方面，新车搭载高通骁龙 8295P 芯片（Max 和 Pro 是骁龙 8155），配备 24GB+256GB 存储，采用 17.3 英寸 3K 中控屏，55 英寸 AR HUD，科大讯飞星火智慧座舱 3.0+Master Agent。

其他方面，新车提供 783L 后备箱、6.33L 双开门冰箱、AI 零压云毯座椅 2.0，前排 12 点 SPA 级按摩，四座通风加热；提供四叶草、紫藤花、曜石黑、珠玉白、岩山灰 5 款外观以及烟紫、雅黑、留白 3 款内饰配色。

第二十四届广州国际汽车展览会专题

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