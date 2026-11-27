IT之家 11 月 27 日消息，联想 (Lenovo) 来酷 (Lecoo) 斗战者 (BELLATOR) 现已在电商平台上架锋 7000 锐龙版台式整机。

不过此次率先登场的是 AMD 锐龙 7 9700X 处理器 + NVIDIA 独立显卡的配置，搭载 AMD 独立显卡的款式尚未现身。

锋 7000 锐龙版机箱采用 0.8~1mm 板材，拥有 12 个 120mm 风扇位，支持 360 规格冷排，整机解热能力超 700W；内置 8+2+1 相 170W 供电 B850 主板，提供 2 个 M.2、2 个 SATA，支持 Wi-Fi 6 & 蓝牙 5.4；配套 500W 电源、4 热管塔式风冷。

联想来酷锋 7000 锐龙版此次率先提供 3 档配置，11 月 30 日开售：

GeForce RTX 5060 Ti (8GB) + 32GB + 1TB：首发 + 国补到手价 9999 元；

GeForce RTX 5060 Ti (8GB) + 24GB + 1TB：首发 + 国补到手价 8999 元；

GeForce RTX 5060 + 24GB + 1TB：首发 + 国补到手价 8329.15 元。

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