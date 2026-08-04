联想来酷斗战者战 7000P 锐龙版新品开售：R9 8940HX + RTX 5060 售 9799 元

IT之家 8 月 4 日消息，联想 (Lenovo) 来酷 (Lecoo) 斗战者 (BELLATOR) 全新推出的战 7000P 锐龙版游戏笔记本电脑今日开售，首发优惠价 9799 元、叠加国补后 8329.15 元。

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这款新机搭载 AMD 锐龙 9 8940HX 处理器和 NVIDIA GeForce RTX 5060 笔记本电脑 GPU，配备 16GB DDR5-4800 SO-DIMM 内存和 512GB PCIe Gen4 SSD 存储。

该机搭载至高 215W 性能释放的四热管三风扇飓风 2.0 散热架构，CPU 性能释放可达 125W，GPU 支持 115W 满功耗；预留第二 M.2 SSD 盘位；内置 80Wh 电池。

它采用了一块 16 英寸“猎光电竞屏”，分辨率 2560×1600，刷新率 180Hz，亮度 500nits，色域 100% sRGB，支持 HDR、VRR，采用全局 DC 调光。

此外，其配备三档背光 1.5mm 键程提前触发式全尺寸键盘，提供 3 个 USB-A、1 个全功能 USB-C、1 个 HDMI、1 个 1GbE RJ45、1 个 3.5mm 全功能音频插孔。

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