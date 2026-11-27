IT之家 11 月 27 日消息，小米现已在有品上架 REDMI 电视 A55 2027 一级能效版（点此访问），该机为 4K 165Hz 规格，定价为 1999 元，首发价 1599 元。

该机采用黑色窄边框设计，匹配一块 3840×2160 分辨率 165Hz 直下式背光面板，支持 4K 60Hz MEMC 运动补偿。机身底部两侧设有扬声器开孔，内置 2×10W（Max 12W）立体声双扬声器及低音双风管。

该机搭载五核 A55 处理器，配 1.5GB RAM 与 32GB 存储空间，支持 Wi-Fi 6、蓝牙 5.4。提供双 HDMI 2.0、双 USB-A 2.0 以及 AV、以太网、S/PDIF 等接口。

该机运行小米澎湃 OS 4，号称较前代视频起播速度提升 31.50%，应用启动速度提升 40.04%。内置小爱同学 AI 助手，支持远场语音、大模型问答及赛事检索，具备跨平台投屏、手机遥控续播与儿童模式管控能力。

IT之家附产品参数：

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