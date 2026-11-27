IT之家 11 月 27 日消息，小米官网安全中心于 11 月 26 日更新智能硬件产品终止软件支持（EOS）列表，新增 7 款手机，分别为：
Xiaomi 12S (cn)
Xiaomi MIX Fold 2 (cn)
Xiaomi Civi 2 (cn)
Xiaomi 12 Lite (tr)
Redmi Note 12 Pro+ (cn)
Redmi Note 12 Pro (cn)
Redmi Note 12 探索版 (cn)
此次新增机型涵盖小米数字系列、MIX 折叠屏系列、Civi 系列以及 Redmi Note 系列。其中，后三款 Redmi Note 12 系列机型对应的软件版本均为 OS2.0.20.0.UMOCNXM。
IT之家注：进入终止软件支持（EOS）列表后，小米将不再为这些产品提供软件或固件更新（含安全性更新），也可能不再响应针对这些产品的安全漏洞报告。
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按照小米的软件支持政策，其通常会为旗下产品提供至少 2 年的安全性更新，涵盖最新的安全补丁、安全问题修复和其他安全性改进。但即便设备已进入终止软件支持列表，若遇到非常严重的安全漏洞，小米仍可能会提供必要的安全修复。
此次并非小米首次调整该列表。2026 年 7 月，小米 12 标准版、小米 12 Pro、小米 12S Ultra 等机型已被列入终止软件支持产品。2026 年 8 月，小米 12S Pro、小米 12 Lite（多个海外版本）、REDMI Note 12R、REDMI 12R、REDMI 12 5G 等机型也已停止软件支持。
本次涉及的机型多为 2022 年发布的产品：Xiaomi 12S 于 2022 年 7 月发布，是小米与徕卡达成合作后推出的首款影像旗舰，搭载骁龙 8+ 处理器，主摄采用索尼 IMX707 传感器。同为 2022 年 7 月，Xiaomi 12 Lite 面向海外市场发布。Xiaomi MIX Fold 2 于 2022 年 8 月发布，是小米第二代折叠屏手机，搭载小米自研的「微水滴形态转轴」，展开后的单边厚度约 5.4mm，整机重量约 262g。Xiaomi Civi 2 于 2022 年 9 月发布，首发第一代骁龙 7 移动平台，主打轻薄机身与前置双主摄。Redmi Note 12 Pro 系列则于 2022 年 10 月发布，其中 Note 12 Pro+ 和 Note 12 探索版全球首发三星 HPX 2 亿像素主摄，Note 12 探索版还行业首发了 210W 快充，官方称充满电仅需 9 分钟。