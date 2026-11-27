IT之家 11 月 27 日消息，据每日经济新闻，对于市场关注的美团与微信小微的试点合作进展，美团 CEO 王兴在财报发布后的业绩电话会上表示，双方合作正按计划推进，双方聚焦本地服务场景，优先打磨微信生态内完整服务链路。

王兴认为，微信 AI 能力叠加美团本地供给与履约能力，有望挖掘微信生态内新的本地服务需求。

在 AI 资本开支上，王兴表示，美团将坚持 ROI（投资回报率）导向、审慎投入。王兴透露，今年已提前锁定部分算力资源，预计明年 AI 相关资本开支将低于今年，投入节奏服从整体财务规划，兼顾业务收益与推理成本，持续优化投入效率。

他同时提到，AI 将持续在研发、客服、运营等环节提效，优化平台推荐与服务体验，中长期来看，AI 带来的降本增效有望逐步覆盖新增投入。

据IT之家此前报道，美团今日发布 2026 财年第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

营业总收入 ：1155.56 亿元，同比增长 21.6%，环比增长 10.4%

毛利润 ：376.84 亿元，同比增长 52.2%，环比增长 7.38%

毛利率 ：32.61%，同比增长 6.57 个百分点，环比下降 0.93 个百分点

归母净利润 ：20.7 亿元，同比扭亏为盈，环比下降 3.93%

经营现金流 ：47.84 亿元

资产负债率：56.13%

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