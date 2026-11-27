IT之家 11 月 27 日消息，美团今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

毛利率 ：32.61%，同比增长 6.57 个百分点，环比下降 0.93 个百分点

AI 解读

本季度美团营收与经调整净利润均超出市场一致预期，盈利修复力度强于机构预期，成功实现同比扭亏为盈，超出市场预期。

公司主营业务与本次业绩概览

美团是中国领先的本地生活服务平台，业务覆盖即时配送（外卖、闪购）、到店酒旅、到店餐饮、小象超市等食杂零售业务及海外 Keeta 业务。本季度两大分部表现分化显著：核心本地商业分部收入 782.82 亿元、同比增长 16.8%，经营溢利达 57.04 亿元，经营利润率改善至 7.3%，较去年同期的 -21.0% 实现大幅反转；新业务分部收入 372.73 亿元、同比增长 32.9%，经营亏损 13.12 亿元，经营亏损率同比收窄 1.1 个百分点至 3.5%。

核心财务亮点

收入加速增长： 本季度实现收入 1155.56 亿元，同比增长 21.6%，环比增长 10.4%，增速较二季度有所提速。

盈利大幅反转： 期内溢利 20.7 亿元，去年同期为净亏损 186.32 亿元；经调整 EBITDA 为 45.81 亿元，去年同期为 148.42 亿元；经调整溢利净额 18.5 亿元，去年同期为 160.1 亿元，市场一致预期经调整净利润约 22 亿元，本季度实际表现显著超出预期。

毛利率显著提升： 毛利 376.84 亿元，同比增长 52.2%，毛利率达 32.61%，较去年同期提升约 6.6 个百分点，主要受外卖竞争趋理性、每单收入提升及配送成本下降带动。

现金流稳健：经营活动所得现金流量净额 47.84 亿元，现金及现金等价物和短期理财投资分别为 1041 万亿元、534 万亿元。

业务进展与展望

核心本地商业： 外卖行业迎来拐点，平均客单价同比显著回升、低价订单占比下降、行业补贴更趋理性，即时配送盈利能力稳步恢复；闪购维持健康增长，现有用户复购率及交易频次持续上升；到店、酒店及旅游业务保持稳健增长，高等级会员规模超过 4000 万，联动超 2000 个品牌建立联合会员体系。

新业务： 小象超市已在 85 个城市运营，交易金额增速保持行业领先，进入运营成熟阶段的城市实现盈利转正，社区食杂业态快乐猴持续拓展门店网络；Keeta 业务在香港、中东、沙特市场效率持续提升，沙特阿拉伯市场本季度整体实现盈利。

科技投入：公司持续加大对 AI 的投入，妙手平台作为商家 AI 经营工作台、手艺⼈ Agent 面向服务零售行业，推动 AI 从提效走向经营任务的闭环执行。

估值与投资价值

当前市场对美团的核心分歧在于正常化利润的修复速度与幅度。本季度业绩证明外卖 UE 守住、竞争格局趋理性，核心本地商业分部利润率已修复至 7.3%，新业务亏损率持续收窄，盈利复苏路径逐步清晰。机构普遍认为外卖行业格局企稳拐点已经出现，龙头估值有望迎来重估。公司持有现金及短期理财合计约 1575 亿元，叠加对理想汽车、智谱、宇树科技等长期股权投资，资产安全边际充足。后续需持续跟踪外卖竞争烈度、新业务扩张节奏及海外业务盈利兑现情况。