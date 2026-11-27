IT之家 11 月 27 日消息，闪极现已在天猫上架闪盘 PRO 2 主动散热固态硬盘盒，该产品集硬盘盒与 6 合 1 拓展坞功能于一体，分 Lite 与 Ultra 两个版本，区别主要在于主控及 I/O 规格，前者定价为 399 元，后者定价为 499 元。

外观方面，系列硬盘盒采用半透明设计，整体尺寸为 92.6×59.2×13.5mm（不含线材），机身支持磁吸贴合，内置 2504 涡轮风扇与三档开关，同时匹配可拆卸 240W/10Gbps USB-C 挂绳线。

系列硬盘盒采用单螺丝快拆结构，约 30s 可换盘，兼容 2230、2242、2280 规格 M.2 NVMe 固态硬盘，最高支持 8TB。硬盘盒内置四颗主控芯片，采用 USB 3.2 Gen2 标准，速率达 10Gbps（1050MB/s）。最低功耗 1W，支持直连手机录制 ProRes（注：低功率手机配 Lite 版需外接供电）。

I/O 方面，系列硬盘盒提供 2 个 USB-C、1 个 USB-A 3.0、1 个 HDMI、1 个 SD 卡槽、1 个 microSD 3.0 卡槽。其中 Ultra 版支持 HDMI 2.1（4K@144Hz/8K@30Hz），SD 卡读速最高 180MB/s、写入 120MB/s；Lite 版支持 HDMI 2.0（4K@60Hz），SD 卡读速最高 100MB/s ，写速最高 90MB/s。